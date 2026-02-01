18 carrinhos a gás com irregularidades - Ascom

Publicado 01/02/2026 23:08

Cabo Frio - Uma operação de fiscalização foi realizada neste sábado (31) na Praia do Forte para verificar as condições de segurança dos carrinhos que utilizam GLP (gás liquefeito de petróleo) no comércio ambulante.

A ação foi coordenada pela Defesa Civil Municipal, com apoio da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização (Postura). Os carrinhos passaram por vistoria preventiva para identificar riscos relacionados ao uso de botijões de gás, possíveis vazamentos, condições estruturais e a presença de equipamentos de segurança.

Durante a fiscalização, foram analisadas a estrutura, a estabilidade e a conservação dos carrinhos. Também foram verificados os botijões de gás, mangueiras, lacres, a existência de extintor de incêndio, além da documentação e autorização para o exercício da atividade.

Ao todo, 18 carrinhos apresentaram irregularidades. Desses, 12 foram retirados da areia e encaminhados ao depósito municipal. Quatro estavam com lacres adulterados ou fora do padrão instalado nos botijões após vistoria anterior realizada pela Defesa Civil antes do período de verão. Outros seis carrinhos, que não apresentavam risco à segurança, foram liberados após orientação para regularização.

A fiscalização teve como foco principal os carrinhos que comercializam milho cozido, mas também incluiu os que vendem pizza e churrasquinho.

O coordenador geral da Defesa Civil Municipal, Marcus Dothávio, informou que a fiscalização será contínua.

“A Defesa Civil estará diariamente nas praias para fiscalizar as questões referentes à segurança e garantir que os ambulantes atuem dentro da legalidade”, disse ele.