Fiscalização flagra 18 carrinhos a gás com irregularidades na Praia do Forte em Cabo Frio
Ação da Defesa Civil resultou na retirada de equipamentos da areia e na orientação de ambulantes para adequação às normas de segurança
Acidente envolve aluno em carro particular durante aula de direção em Cabo Frio
Aluno se envolve em colisão enquanto realizava aula prática na Estrada de Perynas
Três pessoas são presas por porte ilegal de arma de fogo em Cabo Frio
Na revista, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, dois carregadores de 9mm (sendo um alongado), totalizando 44 munições, uma faca, dois celulares e o veículo Renault Sandero prata, placa PWH 5C75
Educação de Cabo Frio divulga resultado da análise de inscrições do 2º grupo de convocados do Processo Seletivo
Candidatos podem conferir resultados de análise documental e recursos do segundo lote
"Presente Às Águas" chega à 20ª edição celebrando o Dia de Iemanjá em Cabo Frio
Evento acontece neste domingo (1º) e na segunda-feira (2) e reúne manifestações religiosas e culturais, com cortejos, apresentações e entrega de oferendas ao mar
Operação Ruído Zero aborda 44 motos em Cabo Frio e reforça combate a escapamentos irregulares
Fiscalização no bairro São Cristóvão teve foco na segurança viária, na ordem pública e na redução da poluição sonora
