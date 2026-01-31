AcidenteReprodução

Cabo Frio - Um acidente foi registrado neste sábado (31) na Estrada de Perynas, próximo a um espaço de eventos em Cabo Frio, envolvendo um aluno que realizava aula de direção em carro particular.

Segundo informações, dois rapazes sem habilitação estavam praticando na área de exame, onde são realizadas as provas do Detran na cidade, quando provocaram a colisão com o veículo de uma autoescola. A aluna que estava no carro da autoescola sofreu um corte na testa devido ao impacto.

Com as novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), é permitido que alunos realizem aulas em carros particulares, sem o uso do duplo controle.
 
