Cabo Frio

Três pessoas são presas por porte ilegal de arma de fogo em Cabo Frio

Na revista, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, dois carregadores de 9mm (sendo um alongado), totalizando 44 munições, uma faca, dois celulares e o veículo Renault Sandero prata, placa PWH 5C75