Segundo informações, dois rapazes sem habilitação estavam praticando na área de exame, onde são realizadas as provas do Detran na cidade, quando provocaram a colisão com o veículo de uma autoescola. A aluna que estava no carro da autoescola sofreu um corte na testa devido ao impacto.
Com as novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), é permitido que alunos realizem aulas em carros particulares, sem o uso do duplo controle.
