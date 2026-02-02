600 buchas de maconha - Reprodução/PM

02/02/2026

Cabo Frio - Um homem foi preso por tráfico ilícito de drogas na manhã deste domingo (1º), no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio. A ação foi realizada por policiais do Serviço Reservado da Ala “D” em conjunto com o Grupamento de Ações Táticas (GAT 1), após informações sobre a atuação do suspeito na região.



De acordo com a ocorrência, a equipe realizava diligências para verificar a denúncia de que um homem, monitorado por tornozeleira eletrônica, estaria envolvido com o tráfico de drogas. Durante um cerco tático montado pelos agentes, o suspeito foi localizado na área conhecida como “Beco da Vilma”, na Rua Irmã Josefina da Veiga.



Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou fugir, mas foi alcançado na porta de uma residência. Durante a abordagem, ele confessou que estava guardando uma carga de entorpecentes que seria distribuída ao longo do dia para outros envolvidos na venda de drogas.



No local, os agentes apreenderam 600 buchas de maconha. O suspeito, identificado pelas iniciais T. C., nascido em 29 de outubro de 2000, foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permaneceu preso e foi autuado pelo artigo 33 da Lei de Drogas, que trata do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.