Publicado 02/02/2026 13:59

Cabo Frio - Dando sequência ao reforço na fiscalização dos carrinhos que utilizam gás liquefeito de petróleo (GLP) no preparo de alimentos, a Prefeitura de Cabo Frio realizou uma grande ação de vistoria, nesse domingo (1), nas Praias do Peró e das Conchas.



O trabalho foi conduzido pela equipe da Defesa Civil Municipal, com o apoio da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização (Postura). Foram vistoriadas as estruturas dos carrinhos, as instalações de gás e a documentação do comércio ambulante, entre outros itens. Todos os carrinhos vistoriados estavam dentro das normas de segurança vigentes.



Em seguida, as equipes fizeram nova operação em toda extensão da Praia do Forte, até o Foguete, onde cinco carrinhos fora do padrão exigido (três com escapamento de gás e dois com lacre adulterados) foram apreendidos e levados para o depósito municipal.



No sábado (31), as equipes já tinham realizado uma operação na Praia do Forte, onde 18 carrinhos foram flagrados fora das especificações ou com adulteração no lacre de segurança.



As ações realizadas neste fim de semana reforçam o trabalho preventivo realizado pela Defesa Civil nas praias do município, visando à segurança dos trabalhadores e dos banhistas.