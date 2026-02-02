"Presente às Águas" - Reprodução

Cabo Frio - A Praia do Forte, em Cabo Frio, recebe nesta segunda-feira (2) a 20ª edição do evento “Presente às Águas”, celebração dedicada a Iemanjá, divindade cultuada nas religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. A iniciativa reúne comunidades tradicionais, grupos culturais e o público em um dia marcado por fé, cultura e valorização da diversidade religiosa.



As atividades acontecem no Canto do Forte e incluem cânticos, danças afro, celebrações religiosas e a tradicional entrega de oferendas ao mar, um dos momentos mais simbólicos da homenagem à Rainha do Mar.



A programação desta segunda-feira começou às 9h, com carreata saindo do Asè Parque São Jorge, passando pelo bairro Jardim Esperança. Às 10h, ocorreu a chegada do presente ao Canto do Forte, marcando o início oficial das atividades do dia. Ao meio-dia, o público acompanha apresentações de toque e dança afro. A programação religiosa segue às 14h, com missa campal, seguida pelos ritos de Umbanda, às 15h, e Candomblé, às 16h. O encerramento está previsto para as 17h, com a entrega do presente ao mar.



As celebrações continuam no sábado (7), no distrito de Tamoios, no Pontal de Santo Antônio. A programação começa às 8h, com concentração, seguida de procissão às 11h, saindo do Poliesportivo até o Portal. Ao meio-dia, acontece o Xirê de Candomblé. Às 13h, será celebrada missa com o bispo Dom Joanir, seguida de almoço entre 13h40 e 14h40. À tarde, às 15h, ocorre o Xirê de Umbanda, com entrega dos balaios às 16h. O encerramento está marcado para as 17h, com apresentação musical de Paula Azevedo e Samba de Terreiro.



O evento “Presente às Águas” integra o calendário cultural e religioso do município e reforça o respeito às tradições de matriz africana, promovendo integração, cultura e espiritualidade.