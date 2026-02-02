Obra de pavimentação - Ascom

Obra de pavimentação Ascom

Publicado 02/02/2026 15:43

Cabo Frio - Teve início, nesta segunda-feira (2), a obra de asfaltamento da Estradinha, trecho da antiga Estrada Velha de Búzios que liga o bairro Jardim Esperança à localidade de Tangará.



A intervenção é realizada em parceria com o Governo do Estado e abrange aproximadamente 5,8 quilômetros de extensão. Os serviços começaram com a fresagem do pavimento existente, etapa preparatória para a aplicação da nova camada asfáltica.



A obra é coordenada pela Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) e será executada por etapas, com a retirada do asfalto antigo e posterior aplicação do novo pavimento ao longo de todo o trecho.



Durante a realização dos trabalhos, o trânsito ficará interditado diariamente até a conclusão da obra. No período, será permitido apenas o tráfego de transporte público, caminhões de carga e veículos de moradores da região.



Para os demais veículos, os desvios estão sendo realizados pelas localidades da Boca do Mato e do Porto do Carro, neste primeiro momento.



Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana acompanham a intervenção e orientam os motoristas, que devem respeitar a sinalização instalada ao longo da via.