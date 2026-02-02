Caixa eletrônico - Reprodução/G1

Caixa eletrônicoReprodução/G1

Publicado 02/02/2026 15:07

Cabo Frio - Uma cliente denunciou que quase foi vítima de um golpe dentro de um caixa eletrônico da agência da Caixa Econômica Federal, no Centro de Cabo Frio. O caso aconteceu na tarde deste domingo (1), por volta das 16h20, enquanto ela utilizava um terminal de autoatendimento.



Segundo o relato, apenas três caixas eletrônicos estavam em funcionamento no momento. Um deles era usado por um homem e dois estavam livres. A mulher escolheu um dos terminais disponíveis, inseriu o cartão, seguiu as orientações exibidas na tela e, ao final da operação, percebeu que o cartão não foi devolvido pelo equipamento.



Ainda de acordo com a cliente, o cartão ficou preso logo após a conclusão do procedimento. Ela tentou retirá-lo algumas vezes, sem sucesso. Nesse momento, o homem que utilizava outro caixa eletrônico se aproximou e ofereceu ajuda, afirmando que a situação já havia ocorrido com outras pessoas.



Conforme a vítima, o desconhecido orientou que ela ligasse para um número de telefone que estava colado no próprio caixa eletrônico, em um adesivo fixado junto à identificação da máquina. A mulher realizou a ligação ainda dentro da agência e afirma que o atendimento foi imediato.



Durante a chamada, a suposta atendente solicitou o CPF da cliente, perguntou onde ela se encontrava e pediu o número do caixa eletrônico utilizado. Em seguida, solicitou a senha de quatro dígitos do cartão. Inicialmente, a mulher entendeu que se tratava dos quatro últimos números do cartão, mas disse que não teria como informar, já que o cartão permanecia preso.



A ligação estava no viva-voz quando o marido da vítima percebeu o teor da conversa e alertou que se tratava de um golpe, orientando que ela desligasse imediatamente. Após o encerramento da chamada, o homem que havia oferecido ajuda deixou o local.



A cliente relatou ainda que o adesivo com o número de telefone estava colado em mais de um caixa eletrônico da agência. O marido chegou a retirar os adesivos ao perceber a tentativa de fraude.



O cartão continuava preso até que outra pessoa, ao utilizar um terminal próximo, conseguiu destravar a máquina, possibilitando a retirada do cartão. Após sair da agência, a mulher entrou em contato com o atendimento oficial da Caixa, pelo telefone informado no verso do cartão, e foi orientada de que o número indicado no adesivo não pertence à instituição, confirmando a tentativa de golpe.



A vítima foi orientada a registrar ocorrência. Segundo ela, não houve prejuízo financeiro, já que nenhuma senha foi informada durante a ligação.



Uma segunda pessoa afirmou que, no último dia 25, também teve o cartão preso em um caixa eletrônico da mesma agência e que, no dia seguinte, ao retornar ao banco, descobriu que a conta estava zerada.



Os casos chamaram atenção após a divulgação recente da localização de um equipamento conhecido como “chupa-cabra” em um caixa eletrônico de um shopping de Cabo Frio, na última semana, reforçando o alerta para possíveis fraudes na cidade.



*Com informações do G1.