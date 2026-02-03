Apreensão de armas, munições, veículo roubado e outros materiais - Reprodução/PM

Apreensão de armas, munições, veículo roubado e outros materiaisReprodução/PM

Publicado 03/02/2026 14:00

Cabo Frio - Um confronto armado entre policiais e criminosos terminou com a morte de um homem e a prisão de outros dois na noite desta segunda-feira (2), na Rua B, na localidade conhecida como Cajueiros, na Reserva do Peró, em Cabo Frio.



De acordo com a Polícia Militar, durante a operação, os agentes entraram em confronto com três suspeitos. Dois deles foram detidos e um terceiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Os presos foram identificados como M.S.P., de 18 anos, que possui uma anotação criminal por tráfico de drogas, e J.C.D.S.D.O., de 27 anos, com registros por ameaça e outros crimes previstos no Código Penal. Ambos foram feridos durante o confronto — um no tornozelo, de raspão, e o outro na perna, com projétil alojado — e receberam atendimento médico, permanecendo sob custódia policial.



O terceiro envolvido, M.S.D., de 27 anos, que possuía anotações por tráfico de drogas, desobediência e dano, teve o óbito constatado no local. A área foi isolada e a perícia acionada para os procedimentos de praxe.



Na ação, os policiais apreenderam dois revólveres calibre .38 com numeração suprimida, munições de diferentes calibres, cerca de 10 gramas de erva seca, além de um veículo Fiat Argo branco, que seria produto de roubo ocorrido em 2024, em Itaboraí. Também foram recolhidos uma pá, uma enxada, fitas adesivas do tipo silver tape e uma corda.



Segundo a polícia, os suspeitos seriam da Boca do Mato e teriam a intenção de realizar um ataque contra indivíduos ligados ao tráfico de drogas na região do Jardim Peró. O material apreendido, de acordo com a investigação, seria utilizado para imobilizar e ocultar possíveis vítimas. A ação policial teria frustrado o plano antes que ele fosse executado.