Warley Gomes da Silva, 34 anos Reprodução

Publicado 02/02/2026 18:37

Cabo Frio - Um homem de 34 anos está desaparecido em Cabo Frio, e a família pede o apoio da população para ajudar nas buscas. Trata-se de Warley Gomes da Silva, morador da Praia do Siqueira, que foi visto pela última vez no município no dia 22 de janeiro.



Segundo informações repassadas por familiares, Warley tem 1,75 metro de altura. Ele sofre de esquizofrenia, condição que exige acompanhamento contínuo, o que aumenta a preocupação com seu bem-estar desde o desaparecimento.



Desde o último contato, parentes e amigos não tiveram mais notícias sobre o paradeiro de Warley. O caso mobiliza familiares, que utilizam as redes sociais e a imprensa local para ampliar a divulgação e aumentar as chances de localizá-lo.



Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a encontrar Warley Gomes da Silva pode entrar em contato pelos telefones abaixo:



- José (WhatsApp): (22) 99931-0756

- Madalena: (22) 2644-0239

A família pede que qualquer informação, mesmo que pareça simples, seja repassada, pois pode ser fundamental para que Warley seja localizado em segurança.