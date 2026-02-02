Warley Gomes da Silva, 34 anos Reprodução
Segundo informações repassadas por familiares, Warley tem 1,75 metro de altura. Ele sofre de esquizofrenia, condição que exige acompanhamento contínuo, o que aumenta a preocupação com seu bem-estar desde o desaparecimento.
Desde o último contato, parentes e amigos não tiveram mais notícias sobre o paradeiro de Warley. O caso mobiliza familiares, que utilizam as redes sociais e a imprensa local para ampliar a divulgação e aumentar as chances de localizá-lo.
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a encontrar Warley Gomes da Silva pode entrar em contato pelos telefones abaixo:
- José (WhatsApp): (22) 99931-0756
- Madalena: (22) 2644-0239
