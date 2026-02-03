Resgates de jiboiasAscom
A Guarda Marítima e Ambiental efetuou dois resgates de jiboias em áreas residenciais dos bairros Campos Novos e Recanto das Dunas.
As ocorrências foram registradas na sexta-feira (30) e no domingo (1º), após acionamento da população e do Centro de Controle Operacional.
Os animais foram capturados, avaliados e devolvidos ao habitat natural, conforme os protocolos ambientais.
No domingo (1º), agentes do Grupamento Operacional de Praia prestaram atendimento a uma gestante que passou mal no Canto do Forte. A equipe foi acionada por populares, realizou os primeiros procedimentos no local e conduziu a mulher ao Hospital da Mulher para atendimento médico.
Já no sábado (31), a Patrulha Maria da Penha efetuou a prisão em flagrante de um homem por descumprimento de medida protetiva na Praia do Forte, com apoio de outras equipes da Guarda Civil Municipal. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde a ocorrência foi registrada.
A Guarda Civil Municipal informa que atua em diferentes frentes no município. Em casos de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelo telefone 153, disponível 24 horas.
