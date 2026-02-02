Reunião no 25º BPM reuniu forças de segurança, secretarias municipais e representantes dos blocos - Ascom

Publicado 02/02/2026 18:42

Cabo Frio - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, em parceria com a Polícia Militar, realizou nesta segunda-feira (2), no 25º Batalhão da PM, uma reunião de planejamento para definir o esquema de segurança do Carnaval 2026. O encontro reuniu representantes das forças de segurança, secretarias municipais e da Associação dos Blocos Carnavalescos, com foco na organização, no ordenamento urbano e na segurança da população durante o período festivo.



Participaram da reunião o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho; a comandante do 25º BPM, coronel Andréia; o comandante da Guarda Civil Municipal, Ângelo Amaral; o responsável pelo Grupamento de Trânsito da Guarda Civil, Paulo Henrique; o secretário de Cultura, Carlos Ernesto Lopes; o secretário adjunto de Eventos, Weverton de Andrade; o secretário de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge; o superintendente de Fiscalização da Mobilidade Urbana, Dennes Júnior; Marcelo Agualusa, da Comsercaf; o presidente da Associação dos Blocos, Joir Reis; o subcomandante do batalhão, tenente-coronel Almeida; o major Marcos Vinícius, responsável pela Seção de Planejamento e Operações do batalhão; e o chefe do GIC da 126ª DP, Bernardo, representando a Polícia Civil.



Com base nas ações realizadas com sucesso durante o Réveillon, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública manterá, para o Carnaval 2026, um esquema especial de atuação, com reforço do efetivo da Guarda Civil Municipal, apoio da Polícia Militar, viaturas em pontos estratégicos e aumento do efetivo da Polícia Civil. O planejamento inclui o uso de drones, câmeras de monitoramento integradas ao sistema de reconhecimento facial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, além da atuação de um caminhão equipado com tecnologia de reconhecimento facial para identificação de foragidos da Justiça.



O esquema prevê, ainda, a implantação de postos de revista com detectores de metal, com fiscalização rigorosa da entrada de garrafas de vidro e objetos perfurocortantes, além da intensificação das ações para coibir práticas irregulares, como flanelagem, uso de caixas de som, esportes com bola nas praias e outras condutas ilícitas que comprometam a ordem pública.



Como medidas preventivas, haverá distribuição de pulseiras de identificação para crianças nas praias do Forte e do Peró, reforço no patrulhamento preventivo, verificação de coolers e fiscalização no mar para coibir irregularidades envolvendo embarcações e motos aquáticas. Também estão previstas ações de orientação e fiscalização voltadas à proteção das dunas, áreas ambientalmente sensíveis e praias com selo Bandeira Azul.



O ordenamento do trânsito ficará sob responsabilidade da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Mobilidade Urbana, com planejamento de fechamentos temporários de vias, desvios e apoio à circulação de veículos e pedestres durante a passagem dos blocos carnavalescos. No distrito de Tamoios, haverá atenção especial ao ordenamento viário, com medidas para melhorar o fluxo de veículos entre Tamoios e Barra de São João, incluindo a utilização de grades na subida da ponte e a manutenção do sinal intermitente em amarelo, garantindo mais segurança, fluidez e organização no tráfego durante o período de Carnaval.



Na reunião, foi definido que os blocos carnavalescos terão encerramento da programação à meia-noite. Ao todo, mais de 60 blocos estarão distribuídos por diferentes pontos da cidade, organizados em oito estações, abrangendo bairros como Palmeiras, Passagem, Peró, São Cristóvão, Praia do Forte, Tamoios, Polo Gastronômico e Maria Joaquina, com palcos, trios elétricos e áreas de concentração previamente definidas.