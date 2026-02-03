primeira audiência de instrução do processo sobre a tentativa de feminicídio contra a empresária Rose Rosa - Reprodução

Publicado 03/02/2026 14:47

Cabo Frio - A primeira audiência de instrução do processo sobre a tentativa de feminicídio contra a empresária Rose Rosa, do ramo fitness, ocorreu nesta segunda-feira (2) em Cabo Frio. O réu, Alexandre Rosa, participou da sessão de forma remota.

A audiência de instrução é uma etapa em que são reunidas provas e ouvidas testemunhas, com o objetivo de esclarecer os fatos e auxiliar a Justiça na decisão sobre a pronúncia do réu, ou seja, encaminhar o caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, quando jurados decidem sobre a condenação ou absolvição.

Durante a sessão, as testemunhas indicadas pela defesa foram retiradas do processo a pedido da própria defesa. Com isso, a expectativa da acusação é que Alexandre Rosa seja pronunciado ao final desta fase, tendo reconhecidos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.

O caso ocorreu em novembro, dentro de um condomínio em Cabo Frio, quando Rose Rosa foi atacada pelo ex-companheiro com uma faca. A empresária precisou de atendimento médico urgente devido aos múltiplos ferimentos provocados por arma branca. Dois dias após o crime, Alexandre se apresentou à polícia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Durante o período de recuperação, Rose publicou vídeos em suas redes sociais relatando que sofreu 19 perfurações pelo corpo e lesões graves nas mãos, resultado de sua tentativa de se defender do ataque. Segundo ela, um dos golpes atingiu área próxima à pleura e outro passou a poucos centímetros da artéria carótida, colocando sua vida em risco.

Advogados da vítima afirmam que a expectativa é que Alexandre seja levado a júri popular e condenado por tentativa de feminicídio, com aplicação da pena máxima prevista em lei. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio.