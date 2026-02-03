Bloco Parókia inicia ensaiosAscom
Durante o ensaio, a bateria executou o repertório que será utilizado ao longo do período carnavalesco. A diretoria do bloco informou que a programação segue até os dias oficiais de Carnaval. A presidente do Parókia, Fernanda Carriço, comentou sobre o início da temporada.
“A família parokiana sempre dá um show. A nossa bateria e público têm uma energia inigualável, todos amam muito o Parókia e os ensaios são permeados por muita paz, família e amor. Essa é a essência do Parókia. O primeiro ensaio foi um sucesso e vamos pro segundo”, afirmou.
O próximo ensaio está marcado para sexta-feira (06). Já no dia 13 de fevereiro, está previsto o encontro entre o Parókia e o bloco Discaralha, durante o ensaio conjunto conhecido como “Discarókia”.
O desfile oficial do Bloco Parókia será realizado no dia 15 de fevereiro, domingo de Carnaval. Na terça-feira (17), ocorre o evento “Concentra, Mas Não Sai”.
Os eventos contam com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do Edital Folia RJ 2026 Nº 10/2025 — Bloco Nas Ruas RJ 2026.
Programação do Bloco Parókia – Carnaval 2026
Local de concentração: Rua Jorge Lóssio, 297 – Centro, Cabo Frio
Horário: 19h
30/01 (sexta-feira): Abertura dos ensaios
06/02 (sexta-feira): Ensaio
13/02 (sexta-feira): Mega ensaio “Discarókia”
15/02 (domingo de Carnaval): Desfile oficial
17/02 (terça-feira de Carnaval): Concentra, Mas Não Sai
