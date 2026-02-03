Bloco Parókia inicia ensaios - Ascom

Publicado 03/02/2026 17:01

Cabo Frio - O Bloco Parókia iniciou, na última sexta-feira (30), a temporada de ensaios para o Carnaval 2026. O primeiro encontro ocorreu na Rua Jorge Lóssio, no Centro de Cabo Frio, e reuniu foliões que acompanharam a apresentação da bateria do bloco.



Durante o ensaio, a bateria executou o repertório que será utilizado ao longo do período carnavalesco. A diretoria do bloco informou que a programação segue até os dias oficiais de Carnaval. A presidente do Parókia, Fernanda Carriço, comentou sobre o início da temporada.



“A família parokiana sempre dá um show. A nossa bateria e público têm uma energia inigualável, todos amam muito o Parókia e os ensaios são permeados por muita paz, família e amor. Essa é a essência do Parókia. O primeiro ensaio foi um sucesso e vamos pro segundo”, afirmou.



O próximo ensaio está marcado para sexta-feira (06). Já no dia 13 de fevereiro, está previsto o encontro entre o Parókia e o bloco Discaralha, durante o ensaio conjunto conhecido como “Discarókia”.



O desfile oficial do Bloco Parókia será realizado no dia 15 de fevereiro, domingo de Carnaval. Na terça-feira (17), ocorre o evento “Concentra, Mas Não Sai”.



Os eventos contam com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do Edital Folia RJ 2026 Nº 10/2025 — Bloco Nas Ruas RJ 2026.



Programação do Bloco Parókia – Carnaval 2026



Local de concentração: Rua Jorge Lóssio, 297 – Centro, Cabo Frio

Horário: 19h



30/01 (sexta-feira): Abertura dos ensaios



06/02 (sexta-feira): Ensaio



13/02 (sexta-feira): Mega ensaio “Discarókia”



15/02 (domingo de Carnaval): Desfile oficial



17/02 (terça-feira de Carnaval): Concentra, Mas Não Sai