Honda, de cor prata, com placa TTP9I51 - Reprodução/PM

Publicado 03/02/2026 16:00

Cabo Frio - Um motoboy teve a motocicleta furtada no final da noite de sábado (31), enquanto finalizava uma entrega nas proximidades do Dormitório das Garças, em Cabo Frio. O crime ocorreu de forma rápida e surpreendeu a vítima, que não conseguiu impedir a ação.

De acordo com relatos, os suspeitos estavam em um veículo HB20 Cross, de cor prata. O mesmo carro já teria sido citado em outro furto registrado horas depois, levantando a suspeita de que o grupo esteja envolvido em mais de uma ocorrência recente no município.

Já na madrugada de segunda-feira (2), por volta de 1h25, o HB20 Cross foi visto novamente, desta vez em frente ao Café do Povo. Informações apontam que quatro indivíduos estariam no interior do automóvel no momento da abordagem.

A motocicleta levada é uma Honda, de cor prata, com placa TTP9I51. Ainda nesta segunda, o veículo suspeito voltou a ser avistado, seguindo em direção ao bairro Jardim Esperança.