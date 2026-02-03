Honda, de cor prata, com placa TTP9I51Reprodução/PM
Motoboy tem moto furtada durante entrega em Cabo Frio
Crime aconteceu perto do Dormitório das Garças; carro suspeito teria sido visto em outros pontos da cidade
Falha no rotor leva Airbus a emitir diretiva global após pouso forçado de helicóptero em Cabo Frio
O incidente, classificado como falha ou mau funcionamento de sistema/componente, não deixou feridos
Justiça inicia audiência sobre tentativa de feminicídio contra empresária Rose Rosa em Cabo Frio
Réu Alexandre Rosa participou de sessão online; fase reuniu testemunhas e provas antes do julgamento pelo Tribunal do Júri
Detro autua 24 veículos irregulares em Cabo Frio e reforça combate ao transporte clandestino
Ação em Tamoios identificou motoristas de "lotada" operando sem autorização; órgão alerta para riscos à segurança
Confronto policial termina com um morto e dois presos na Reserva do Peró, em Cabo Frio
Ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (2) e resultou na apreensão de armas, munições, veículo roubado e outros materiais
Guarda Civil Municipal registra ações de segurança, resgate ambiental e apoio à população em Cabo Frio
Ocorrências foram atendidas em áreas urbanas, praia e regiões residenciais
