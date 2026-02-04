Bicicleta recuperada - Reprodução

Bicicleta recuperada Reprodução

Publicado 04/02/2026 14:42

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio, por meio da 126ª Delegacia de Polícia (DP), identificou nesta quarta-feira (4) o autor do furto de uma bicicleta e conseguiu recuperar o bem subtraído no mesmo dia. O crime aconteceu em frente à Escola Municipal Maestro Rui Capdeville e o elemento foi abordado na Praça Porto Rocha.



De acordo com a Polícia Civil, a equipe do Núcleo de Roubos e Furtos iniciou as investigações logo após o registro da ocorrência. Durante o trabalho de apuração e inteligência, que contou com o auxílio de tecnologia de identificação facial, os agentes conseguiram identificar o criminoso, localizá-lo e detê-lo, além de recuperar a bicicleta poucas horas após o furto.



A vítima, uma servidora municipal, informou que deixou a bicicleta estacionada em frente à unidade escolar enquanto cumpria seu horário de trabalho. Ao retornar, percebeu que o veículo havia sido levado. Ela relatou ainda que a bicicleta, avaliada em cerca de R$ 2 mil, estava sendo paga em 10 prestações e era seu principal meio de transporte para ir ao trabalho.



O detido foi reconhecido como autor do furto e acabou indiciado pelo crime de furto. Segundo a Polícia Civil, ele já possuía antecedentes criminais pelo mesmo tipo de delito.



A bicicleta foi devolvida à proprietária, e o caso segue sob os procedimentos legais na 126ª DP de Cabo Frio.