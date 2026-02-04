Bicicleta recuperada Reprodução
De acordo com a Polícia Civil, a equipe do Núcleo de Roubos e Furtos iniciou as investigações logo após o registro da ocorrência. Durante o trabalho de apuração e inteligência, que contou com o auxílio de tecnologia de identificação facial, os agentes conseguiram identificar o criminoso, localizá-lo e detê-lo, além de recuperar a bicicleta poucas horas após o furto.
A vítima, uma servidora municipal, informou que deixou a bicicleta estacionada em frente à unidade escolar enquanto cumpria seu horário de trabalho. Ao retornar, percebeu que o veículo havia sido levado. Ela relatou ainda que a bicicleta, avaliada em cerca de R$ 2 mil, estava sendo paga em 10 prestações e era seu principal meio de transporte para ir ao trabalho.
O detido foi reconhecido como autor do furto e acabou indiciado pelo crime de furto. Segundo a Polícia Civil, ele já possuía antecedentes criminais pelo mesmo tipo de delito.
A bicicleta foi devolvida à proprietária, e o caso segue sob os procedimentos legais na 126ª DP de Cabo Frio.
