Homem em situação de rua é morto a tirosLudmila Lopes
Homem em situação de rua é morto a tiros no Jardim Caiçara, em Cabo Frio
Crime aconteceu na noite de terça-feira (3) e está sendo investigado pela Polícia Civil
Cabo Frio registra mais de 700 ocorrências ambientais em ações nas praias
Levantamento aponta infrações relacionadas a uso irregular do espaço público e proteção de áreas naturais
Bloco Parókia inicia ensaios para o Carnaval 2026 em Cabo Frio
Ensaios reúnem foliões no Centro e marcam o início da programação carnavalesca
Motoboy tem moto furtada durante entrega em Cabo Frio
Crime aconteceu perto do Dormitório das Garças; carro suspeito teria sido visto em outros pontos da cidade
Falha no rotor leva Airbus a emitir diretiva global após pouso forçado de helicóptero em Cabo Frio
O incidente, classificado como falha ou mau funcionamento de sistema/componente, não deixou feridos
Justiça inicia audiência sobre tentativa de feminicídio contra empresária Rose Rosa em Cabo Frio
Réu Alexandre Rosa participou de sessão online; fase reuniu testemunhas e provas antes do julgamento pelo Tribunal do Júri
