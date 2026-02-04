Homem em situação de rua é morto a tiros - Ludmila Lopes

Publicado 04/02/2026 14:22

Cabo Frio - Um homem em situação de rua foi morto a tiros na noite desta terça-feira (3), por volta das 19h30, na Rua Maninha Carriço, nas proximidades da Avenida Júlia Kubitschek, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio.

A vítima foi identificada como Ronaldo Porto Lima, de 49 anos, natural de São Gonçalo. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Moradores relataram ter ouvido cerca de cinco disparos, em uma sequência espaçada, o que chamou a atenção de quem estava nas redondezas no momento do crime. Segundo testemunhas, o autor dos tiros estaria em uma motocicleta e fugiu logo após os disparos.

Vizinhos informaram que Ronaldo vivia naquela região há cerca de três anos e estava cadastrado na casa de passagem do município. Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Assistência Social confirmou que ele foi acolhido pela rede socioassistencial, com ingresso em unidade de acolhimento, onde recebeu abrigo provisório, alimentação e acompanhamento técnico. Ainda segundo a pasta, o acolhimento não é compulsório, e o homem teria deixado espontaneamente a unidade no último sábado (31).

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal estiveram no local. Após a perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima possuía quatro anotações criminais, incluindo registros por violação de domicílio, injúria, lesão corporal e homicídio. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas, e câmeras de segurança da região devem auxiliar nas investigações da Polícia Civil. O caso segue em apuração.