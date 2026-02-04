"O Canto do Forte" - Ascom

"O Canto do Forte"Ascom

Publicado 04/02/2026 15:22

Cabo Frio - O Forte São Mateus, em Cabo Frio, recebe entre quinta-feira (5) e sábado (7) a última edição do evento “O Canto do Forte”.



A programação é gratuita e reúne apresentações musicais e exposição de artes no espaço histórico localizado na Praia do Forte.



A programação tem início nesta quinta-feira (5), às 16h, com exposição de artes. Os shows musicais começam às 17h, com a participação de artistas locais e regionais.



O secretário de Cultura de Cabo Frio, Carlos Ernesto Lopes, comentou sobre as edições anteriores do evento.



“O projeto proporcionou encontros entre música, história e o cenário único do Forte. Foram fins de semana de sucesso, onde as pessoas puderam se reunir para curtir momentos de lazer e apreciação da linda vista, desse que é um dos principais cartões-postais da cidade. Que essa última edição, antecedendo o carnaval, seja novamente um sucesso”, disse.



O Forte São Mateus funciona diariamente, das 8h às 18h, com entrada gratuita.



A programação musical inclui:



Quinta-feira (5): DJ Sid – Eletro-loud



Sexta-feira (6): Vinícius Santa Rosa – MPB



Sábado (7): Angel Duarte – Pop-reggae