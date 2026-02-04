Projeto Grão de Areia - Ascom

Publicado 04/02/2026 16:55

O Projeto Grão de Areia (GDA) está com inscrições abertas para novas turmas de beach soccer em Cabo Frio. A iniciativa socioesportiva oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos e acaba de inaugurar um novo polo no bairro Recanto das Dunas, ampliando a atuação no estado do Rio de Janeiro. Os interessados podem se inscrever ou obter mais informações pelo e-mail graodeareia.rj@gmail.com . As vagas são limitadas.

O projeto, que já funciona nos municípios de Mangaratiba e Itacuruçá, chega agora à Região dos Lagos com a proposta de promover inclusão social e desenvolvimento educacional por meio do esporte, utilizando o futebol de areia como ferramenta principal.

A inauguração do polo em Cabo Frio ocorreu no último domingo (1) e contou com clínicas de beach soccer, sorteio de brindes e a presença de atletas de destaque da modalidade, como Benjamin, padrinho do projeto e referência no esporte, e Dani Barboza, madrinha do GDA e integrante da seleção feminina de beach soccer.

Idealizador do Grão de Areia, Marcelo Mendes celebrou a expansão do projeto. “Estamos muito felizes em chegar a Cabo Frio e seguir crescendo pelo estado, abraçando cada vez mais meninos e meninas por meio do beach soccer. O esporte tem um grande poder de educar e transformar vidas”, afirmou.

As aulas no polo de Cabo Frio acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, em três horários: das 17h30 às 18h30, das 18h30 às 19h30 e das 19h30 às 20h30.

Em 2025, o projeto passou a contar com novos padrinhos e madrinhas. Além de Benjamin, que acompanha a iniciativa desde o início, o time de apoiadores inclui Rodrigo, o R9, tricampeão da Copa do Mundo FIFA, Benjamin Jr., campeão mundial pela Seleção Brasileira de beach soccer, e Dani Barboza.

O Grão de Areia é um projeto socioesportivo idealizado por Marcelo Mendes, instrutor Fifa e um dos principais técnicos de beach soccer do mundo. Com uma metodologia própria de ensino, a iniciativa já atendeu mais de mil crianças e está preparada para receber alunos com necessidades especiais. Os núcleos contam com acompanhamento psicológico, apoio de assistentes sociais e profissionais capacitados para o desenvolvimento esportivo e social dos participantes.