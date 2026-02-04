Projeto Grão de AreiaAscom
Projeto Grão de Areia abre inscrições para aulas gratuitas de beach soccer em Cabo Frio
Iniciativa socioeducativa atende crianças e jovens de 7 a 14 anos e inaugura novo polo na Região dos Lagos
Ano letivo de 2026 começa para mais de 30 mil alunos da rede municipal de Cabo Frio
Escolas receberam melhorias em infraestrutura, educação inclusiva, novos uniformes e ampliação de programas pedagógicos
Cabo Frio realiza ação de limpeza na Reserva do Peró
Equipes retiram mais de dez caminhões de resíduos durante fiscalização no bairro
Forte São Mateus sedia última edição do evento "O Canto do Forte" em Cabo Frio
Programação gratuita acontece entre quinta (5) e sábado (7) com apresentações musicais e exposição de artes
Com ajuda de reconhecimento facial, Polícia Civil identifica autor de furto e recupera bicicleta em Cabo Frio
O crime aconteceu em frente à Escola Municipal Maestro Rui Capdeville e o elemento foi abordado na Praça Porto Rocha
Hotéis de Cabo Frio passam por fiscalização para coibir hospedagem irregular de menores
Força-tarefa da Prefeitura vistoriou 16 meios de hospedagem e orientou estabelecimentos sobre exigência de autorização dos responsáveis
