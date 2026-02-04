Ano letivo de 2026 começa para mais de 30 mil alunos da rede municipal - Ascom

Ano letivo de 2026 começa para mais de 30 mil alunos da rede municipalAscom

Publicado 04/02/2026 16:46

Cabo Frio - O ano letivo de 2026 teve início para 33 mil alunos da rede pública municipal de ensino de Cabo Frio. As unidades escolares retomaram as atividades, acolhendo os estudantes para um novo ciclo de aprendizado, com avanços em infraestrutura, projetos pedagógicos e políticas de inclusão educacional.



Nesta quarta-feira (4), a abertura oficial do ano letivo foi acompanhada pelo prefeito Dr. Serginho e pelo secretário de Educação, Alessandro Teixeira, na Escola Municipal Professor Carlos Alberto Gomes de Carvalho, no bairro Colinas do Peró. Durante a visita, o prefeito realizou a entrega dos novos uniformes escolares.



“Estamos iniciando um novo processo de aprendizado na nossa rede municipal. A entrega do uniforme novo, a climatização das salas e os investimentos nas escolas têm um único objetivo: garantir um futuro melhor para os nossos alunos. Educação de qualidade passa por conforto, o respeito aos pais e aos professores e a valorização do esforço de cada família”, afirmou o prefeito.



Somente na Escola M. Prof. Carlos Alberto Gomes de Carvalho, cerca de 600 alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental já estão sendo beneficiados com a instalação de ar condicionado nas salas, garantindo mais conforto para os estudantes e profissionais. A unidade também conta com Sala de Leitura, Sala de Recursos Multifuncionais, Laboratório de Ciências e auditório. Este ano, a escola também será um dos polos do projeto “Esporte na Escola: Ampliação da Jornada Escolar”, que oferece práticas esportivas de Muay Thai e Jiu-Jitsu no contraturno escolar.



Além da melhoria na infraestrutura e da entrega dos novos uniformes escolares, a rede municipal inicia o ano letivo com a ampliação do atendimento das Salas de Recursos Multifuncionais, fortalecendo as políticas de educação inclusiva. Outro avanço é a expansão do Programa de Recomposição das Aprendizagens, que em 2026 passa a atender também o segmento dos Anos Finais do Ensino Fundamental. Este ano, pela primeira vez, a Secretaria de Educação realiza os Jogos Escolares Municipais da Inclusão, o PARAJEM 2026, para estudantes com deficiência da rede municipal.



De acordo com o secretário de Educação, Alessandro Teixeira, o início do ano letivo representa um momento de reorganização e fortalecimento da rede pública municipal de ensino.



“Nós estamos vivendo um processo intenso de reestruturação para retomar um conceito que é muito importante para nós, que é o de rede pública municipal de ensino. Estamos trabalhando de maneira incansável, fazendo as reconexões que são necessárias, as reflexões que são indispensáveis, a escuta ativa com as equipes diretivas, ouvindo quem está com o pé no chão da escola, dialogando com os nossos alunos, que são a razão maior de tudo que a gente faz, e nos aproximando também, enquanto administração pública, das demandas das comunidades escolares. A gente acredita piamente que o sucesso da Educação acontece quando todos estão, de maneira muito responsável e respeitosa, envolvidos nesse processo. E é isso que temos buscado diariamente”, destacou.