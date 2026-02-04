Ano letivo de 2026 começa para mais de 30 mil alunos da rede municipalAscom
Nesta quarta-feira (4), a abertura oficial do ano letivo foi acompanhada pelo prefeito Dr. Serginho e pelo secretário de Educação, Alessandro Teixeira, na Escola Municipal Professor Carlos Alberto Gomes de Carvalho, no bairro Colinas do Peró. Durante a visita, o prefeito realizou a entrega dos novos uniformes escolares.
“Estamos iniciando um novo processo de aprendizado na nossa rede municipal. A entrega do uniforme novo, a climatização das salas e os investimentos nas escolas têm um único objetivo: garantir um futuro melhor para os nossos alunos. Educação de qualidade passa por conforto, o respeito aos pais e aos professores e a valorização do esforço de cada família”, afirmou o prefeito.
Somente na Escola M. Prof. Carlos Alberto Gomes de Carvalho, cerca de 600 alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental já estão sendo beneficiados com a instalação de ar condicionado nas salas, garantindo mais conforto para os estudantes e profissionais. A unidade também conta com Sala de Leitura, Sala de Recursos Multifuncionais, Laboratório de Ciências e auditório. Este ano, a escola também será um dos polos do projeto “Esporte na Escola: Ampliação da Jornada Escolar”, que oferece práticas esportivas de Muay Thai e Jiu-Jitsu no contraturno escolar.
Além da melhoria na infraestrutura e da entrega dos novos uniformes escolares, a rede municipal inicia o ano letivo com a ampliação do atendimento das Salas de Recursos Multifuncionais, fortalecendo as políticas de educação inclusiva. Outro avanço é a expansão do Programa de Recomposição das Aprendizagens, que em 2026 passa a atender também o segmento dos Anos Finais do Ensino Fundamental. Este ano, pela primeira vez, a Secretaria de Educação realiza os Jogos Escolares Municipais da Inclusão, o PARAJEM 2026, para estudantes com deficiência da rede municipal.
De acordo com o secretário de Educação, Alessandro Teixeira, o início do ano letivo representa um momento de reorganização e fortalecimento da rede pública municipal de ensino.
“Nós estamos vivendo um processo intenso de reestruturação para retomar um conceito que é muito importante para nós, que é o de rede pública municipal de ensino. Estamos trabalhando de maneira incansável, fazendo as reconexões que são necessárias, as reflexões que são indispensáveis, a escuta ativa com as equipes diretivas, ouvindo quem está com o pé no chão da escola, dialogando com os nossos alunos, que são a razão maior de tudo que a gente faz, e nos aproximando também, enquanto administração pública, das demandas das comunidades escolares. A gente acredita piamente que o sucesso da Educação acontece quando todos estão, de maneira muito responsável e respeitosa, envolvidos nesse processo. E é isso que temos buscado diariamente”, destacou.
