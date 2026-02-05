Adolescente é apreendido após tentativa de furto - Reprodução/PM

Publicado 05/02/2026 14:36

Cabo Frio - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (5) após ser flagrado durante uma tentativa de furto a uma loja de joias localizada no interior do Shopping Park Lagos, em Cabo Frio.



De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ocorrência aconteceu por volta das 6h05, quando uma equipe do 25º BPM, foi acionada para verificar um furto em andamento em um estabelecimento comercial situado na Avenida Henrique Terra, no bairro Palmeiras.



Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a equipe de segurança do shopping, que informou que um indivíduo estava escondido dentro da loja. Diante da situação, foi montado um cerco policial, resultando no encurralamento do suspeito ainda no interior do estabelecimento.



O proprietário da loja foi chamado e acompanhou a entrada da guarnição, momento em que o adolescente foi apreendido. Segundo o próprio relato do menor, ele teria acessado a joalheria pelo forro do teto, após entrar por uma loja vizinha, e afirmou ter agido sozinho. O adolescente é morador do estado de Goiás.



Durante a ação, foram apreendidos um pé de cabra, um martelo de borracha, uma talhadeira e uma mochila, ferramentas que teriam sido utilizadas na tentativa de furto.



O adolescente e o material apreendido foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado e o menor permaneceu apreendido à disposição da autoridade policial.