Adolescente de 17 anos é apreendidoReprodução

Publicado 05/02/2026 14:45

Cabo Frio - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (5) após uma tentativa de furto a um estabelecimento comercial localizado em um shopping no bairro Portinho, em Cabo Frio. A ocorrência foi identificada a partir do acionamento do sistema de alarme e monitoramento da Central do Grupo Fênix, que detectou a movimentação suspeita ainda nos primeiros instantes da ação.



De acordo com as informações, o sistema de alarme disparou automaticamente e as câmeras de monitoramento permitiram a visualização em tempo real do interior do estabelecimento. A partir da análise das imagens, a central de monitoramento do Grupo Fênix conseguiu identificar a presença do indivíduo na joalheria e repassar rapidamente as informações à equipe de segurança privada, que acionou a Polícia Militar.



Com base nas informações fornecidas pelo monitoramento, foi possível isolar a área e montar um cerco, permitindo que o suspeito fosse localizado ainda dentro do estabelecimento. A ação contou com a atuação integrada da segurança do local e de equipes do 25º BPM, resultando na apreensão do adolescente.



Segundo apurado, o menor teria acessado o interior da loja pelo forro do teto, após entrar por um imóvel vizinho, e afirmou ter agido sozinho. Durante a ocorrência, foram apreendidos um pé de cabra, um martelo de borracha, uma talhadeira e uma mochila, ferramentas que teriam sido utilizadas na tentativa de furto.



O adolescente foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permaneceu apreendido à disposição da autoridade policial. A ocorrência reforça a importância dos sistemas de monitoramento eletrônico e da integração entre empresas especializadas em segurança, vigilância local e forças policiais para a rápida resposta a crimes patrimoniais.