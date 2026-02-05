Base do BPTurAscom
Cabo Frio inaugura Base do BPTur no Peró na próxima terça-feira (10)
Solenidade acontece às 10h30, e também marcará a reinauguração da Base Operacional da Guarda Civil no bairro
Cabo Frio realiza feira de adoção de cães e gatos neste sábado (7)
Animais resgatados pelo Canil Municipal estarão disponíveis para adoção
Sistema de monitoramento auxilia na apreensão de adolescente após tentativa de furto em joalheria em shopping de Cabo Frio
Atuação rápida de central de monitoramento do Grupo Fênix, em conjunto com segurança privada e Polícia Militar, foi fundamental para localizar o suspeito
Incêndio em poste interdita trecho de rua no Centro de Cabo Frio
O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente, conseguindo conter as chamas antes que o fogo se espalhasse ou atingisse imóveis próximos
Adolescente é apreendido após tentativa de furto em joalheria do Shopping Park Lagos
Ocorrência foi registrada no início da manhã desta quinta-feira (5), em Cabo Frio, com apoio da segurança do shopping e da Polícia Militar
Comércio ambulante da Praia do Forte, em Cabo Frio, passa por fiscalização nesta quarta-feira (4)
Ação identificou vazamento de gás e prática irregular de aluguel de guarda-sóis
