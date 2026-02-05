Base do BPTur - Ascom

Publicado 05/02/2026

Cabo Frio - A partir da próxima terça-feira (10), Cabo Frio passa a sediar a primeira base do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur). A inauguração é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado e a Polícia Militar. A solenidade acontece às 10h30, na Praça do Moinho, no bairro do Peró, e contará com a presença de autoridades municipais e estaduais. Na ocasião, também será realizada a reinauguração da Base Operacional da Guarda Civil Municipal no Peró.

O espaço passou por reforma e ampliação realizadas pelo governo municipal, com intervenções como troca de piso, pintura e instalação de novo mobiliário. As adequações possibilitam a atuação integrada do BPTur e da Guarda Civil Municipal no mesmo prédio, com entradas individuais, além de melhores condições de trabalho para os agentes e atendimento mais eficiente à população e aos visitantes.

A instalação da base no Peró leva em conta o perfil do bairro como uma das principais regiões turísticas do município, com circulação constante de moradores e visitantes ao longo do ano. A área reúne pontos de interesse ambiental e turístico que exigem a presença permanente das forças de segurança.

A base é resultado de um compromisso firmado entre o prefeito Dr. Serginho e o coronel Marcelo de Menezes, secretário de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, e contará com policiais bilíngues, atendendo a uma demanda do município relacionada à presença de turistas internacionais, principalmente da América Latina.

O Peró abriga duas praias certificadas com o selo Bandeira Azul: a Praia do Peró e a Ponta do Peró, reconhecimento internacional concedido a locais que atendem a critérios de qualidade ambiental, segurança e gestão, o que fomenta a atividade turística.

Além de Cabo Frio, a base dará suporte ao policiamento turístico em municípios vizinhos, como Arraial do Cabo e Armação dos Búzios, fortalecendo a atuação integrada na região.

A solenidade contará com a presença do prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho; do secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho; do coronel Marcelo de Menezes Nogueira, secretário de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro; do coronel Marco Andrade, comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da PMERJ; do tenente-coronel Wagner Luiz Ferreira Marques, comandante do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur); do inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Ângelo Amaral; além de autoridades civis e militares, da Banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e de tropa formada do 25º Batalhão da Polícia Militar.