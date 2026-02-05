126ª DPReprodução/PM
Homem é preso em flagrante por estupro e agressão contra mulher em Cabo Frio
Caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (5) e mobilizou a Patrulha Maria da Penha
Vazamento de água é registrado na Rua das Arraias, no Peró, em Cabo Frio
Moradores relatam desperdício em meio a períodos de falta de abastecimento no bairro
Cabo Frio inaugura Base do BPTur no Peró na próxima terça-feira (10)
Solenidade acontece às 10h30, e também marcará a reinauguração da Base Operacional da Guarda Civil no bairro
Cabo Frio realiza feira de adoção de cães e gatos neste sábado (7)
Animais resgatados pelo Canil Municipal estarão disponíveis para adoção
Sistema de monitoramento auxilia na apreensão de adolescente após tentativa de furto em joalheria em shopping de Cabo Frio
Atuação rápida de central de monitoramento do Grupo Fênix, em conjunto com segurança privada e Polícia Militar, foi fundamental para localizar o suspeito
Incêndio em poste interdita trecho de rua no Centro de Cabo Frio
O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente, conseguindo conter as chamas antes que o fogo se espalhasse ou atingisse imóveis próximos
