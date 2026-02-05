126ª DP - Reprodução/PM

126ª DPReprodução/PM

Publicado 05/02/2026 18:02

Cabo Frio - Um homem, identificado pelas iniciais E.G.G.L., de 31 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (5), suspeito de estupro e agressão contra uma mulher em Cabo Frio. A ação foi realizada pela Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, após um pedido de socorro feito pela vítima.

De acordo com informações da ocorrência, a equipe foi acionada por volta das 7h45 e seguiu até o endereço informado. No local, a vítima autorizou a entrada dos agentes, que encontraram o suspeito dormindo dentro da residência.

A mulher relatou que foi forçada a manter relações sexuais durante toda a noite. Segundo o depoimento, o agressor teria utilizado um travesseiro para sufocá-la, pressionando o objeto contra o rosto da vítima, além de agredi-la com socos na cabeça e no rosto.

Ainda conforme a ocorrência, a vítima apresentava sinais aparentes de agressão e estava visivelmente abalada no momento do atendimento. O suspeito foi informado sobre seus direitos constitucionais, algemado para evitar possível fuga e encaminhado à delegacia.

A mulher foi levada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde prestou depoimento. Em seguida, passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e recebeu atendimento médico no Hospital da Mulher.

O suspeito permaneceu preso em flagrante e deve responder pelo crime de estupro, com base no artigo 213 do Código Penal, além de enquadramento na Lei Maria da Penha.

Os nomes dos envolvidos foram preservados para resguardar a identidade da vítima.