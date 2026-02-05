Vazamento de águaReprodução
No local, há um cartaz afixado no portão da residência informando que o problema já foi comunicado à concessionária responsável.
De acordo com a mensagem, dois protocolos de atendimento foram abertos, e os moradores aguardam a visita da equipe técnica da Prolagos para solucionar o vazamento.
O Jornal entrou em contato com a Prolagos para obter informações sobre o caso e possíveis providências. A concessionária informou que enviará uma equipe ao local para verificar a situação mencionada. A empresa reforça que permanece à disposição por WhatsApp e telefone, através do número 0800 7020 195.
