Vazamento de águaReprodução

Publicado 05/02/2026 17:06

Cabo Frio - Um vazamento de água foi registrado na Rua das Arraias, no bairro Peró, em Cabo Frio. Segundo relato de moradores, a água escorre diariamente a partir de um imóvel da via, situação que tem gerado reclamações devido aos períodos recentes de falta de abastecimento na região.



No local, há um cartaz afixado no portão da residência informando que o problema já foi comunicado à concessionária responsável.



De acordo com a mensagem, dois protocolos de atendimento foram abertos, e os moradores aguardam a visita da equipe técnica da Prolagos para solucionar o vazamento.



O Jornal entrou em contato com a Prolagos para obter informações sobre o caso e possíveis providências. A concessionária informou que enviará uma equipe ao local para verificar a situação mencionada. A empresa reforça que permanece à disposição por WhatsApp e telefone, através do número 0800 7020 195.