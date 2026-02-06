Envolvidos identificados pelas iniciais K. C. L. C. D. P., de 18 anos, e J. V. D. N. C., de 18 anos - Reprodução/PM

Publicado 06/02/2026 14:41

Cabo Frio - Um furto a residência terminou com a recuperação de duas bicicletas e a detenção de dois suspeitos na noite desta quinta-feira (5), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 21h, na Avenida Wilson Mendes, no bairro Jacaré.



De acordo com informações da polícia, a vítima do furto teria marcado um encontro com um possível autor do crime, o que permitiu o monitoramento do local de forma velada pelos agentes.



Durante a observação, os policiais viram dois suspeitos se aproximando em bicicletas e realizaram a abordagem. Os veículos foram reconhecidos pela vítima como sendo os mesmos furtados da residência.



Os envolvidos foram identificados pelas iniciais K. C. L. C. D. P., de 18 anos, e J. V. D. N. C., também de 18 anos. Ambos foram encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia.



Na unidade policial, foi constatado que um deles possuía um mandado de busca e apreensão em aberto, relacionado ao crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, ele permaneceu preso. Em relação ao furto, a autoridade policial instaurou inquérito para apuração do caso. O outro envolvido foi ouvido e liberado.



As bicicletas recuperadas foram devolvidas à vítima.