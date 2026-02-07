Funcionário de lanchonete é assaltado - Reprodução

Funcionário de lanchonete é assaltadoReprodução

Publicado 07/02/2026 15:22

Cabo Frio - Um funcionário foi vítima de um assalto na madrugada da última quinta-feira (5), por volta das 3h30, no estacionamento do McDonald’s da Avenida Assunção, onde trabalha, no centro de Cabo Frio, na Região dos Lagos.



De acordo com o relato da vítima, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta Honda Twister, de cor prata. O condutor, descrito como branco e de rosto alongado, usava balaclava e óculos espelhados. Já o passageiro, moreno, com cerca de 1,60 metro de altura e aparentando ter entre 17 e 19 anos, utilizava capa de chuva de motoboy e estava armado com um revólver cromado, usado para ameaçar o entregador durante a ação.



Durante o assalto, os criminosos roubaram a motocicleta da vítima, uma Honda BROS NXR 2025, e fugiram em direção à Ponte Feliciano Sodré. A vítima não ficou ferida, mas teve um grande prejuízo, já que depende da moto para trabalhar e ainda estava pagando o veículo.



O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.



Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na identificação dos suspeitos ou na recuperação da motocicleta pode entrar em contato pelo telefone (22) 99604-8288.

Honda BROS NXR 2025 Reprodução