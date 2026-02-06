Furto - Reprodução

FurtoReprodução

Publicado 06/02/2026 15:05

Cabo Frio - Um furto foi registrado na madrugada desta quinta-feira (5) no bairro da Passagem, em Cabo Frio. De acordo com o relato de um morador, um homem entrou na residência durante a madrugada e levou diversos pertences que estavam no quintal da casa.



O caso ocorreu por volta das 3h, em um imóvel localizado na Avenida Hilton Massa. Entre os itens levados estão um par de tênis, chinelos, uma cadeira de praia e uma lâmpada. Segundo o morador, há imagens que mostram o homem dentro da propriedade no momento do ocorrido.



Não houve registro de feridos, e o furto teria se limitado aos objetos que estavam na área externa da residência. Até o momento, não há informações sobre a identificação do suspeito ou recuperação dos itens.