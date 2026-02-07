Fiscalização sanitáriaReprodução
A operação, que contou com a participação da equipe da Vigilância Sanitária Municipal, foi realizada após denúncias de que foram encontradas larvas em salgados vendidos na lanchonete do estabelecimento, nesta semana.
Durante a inspeção no estabelecimento, que está parcialmente em obras, não foram encontradas irregularidades que colocassem em risco a saúde pública. Foram feitos apenas apontamentos pontuais para reparo estruturais no forro e colocação de etiquetas nas embalagens de frios.
Questionada sobre a presença de larvas nos salgados, a gerência do supermercado informou que os alimentos são produzidos diariamente, para consumo no mesmo dia, e descartados, se não foram vendidos.
A superintendente de Vigilância Sanitária Municipal, Kelly de Araújo, destacou o pronto atendimento do órgão, tão logo tomou conhecimento das denúncias.
“Recebemos esse denúncia por e-mail e também acompanhamos as notícias pelas redes sociais. Temos uma equipe de resposta rápida para atuar nessas situações”, afirmou.
As reclamações podem ser encaminhadas à Vigilância Sanitária Municipal, pelo número (22) 2646-2506 (ramal 2508) ou pelo e-mail visacabofriorj@gmail.com.
