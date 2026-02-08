126ª DPReprodução
Violência doméstica em Cabo Frio termina com homem preso após agressão à companheira
Vítima foi atacada com socos, recebeu atendimento hospitalar e caso foi registrado na DEAM
Funcionário de lanchonete é assaltado de madrugada no Centro de Cabo Frio
Crime aconteceu no estacionamento do McDonald’s da Avenida Assunção; motocicleta Honda BROS vermelha, que ainda está sendo paga, foi levada pelos criminosos
Prefeitura de Cabo Frio fiscaliza condições sanitárias de supermercado no Parque Riviera
Operação da Vigilância Sanitária foi realizada após denúncias de que larvas foram encontradas em salgados vendidos no local
Furto é registrado durante a madrugada no bairro da Passagem, em Cabo Frio
Morador relata que homem entrou em residência e levou objetos do quintal por volta das 3h desta quinta-feira (5)
Colisão envolvendo carro do GOP da Guarda Municipal é registrada em São Cristóvão, em Cabo Frio
Batida aconteceu na Avenida Joaquim Nogueira, na tarde desta quinta-feira (5)
Dupla é detida após furto a residência e duas bicicletas são recuperadas em Cabo Frio
A ocorrência foi registrada por volta das 21h, na Avenida Wilson Mendes, no bairro Jacaré
