Publicado 08/02/2026 19:20

Cabo Frio - Um caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na manhã deste sábado (7), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. Um homem foi preso após ser acusado de agredir a própria companheira durante uma discussão dentro de casa.

De acordo com a ocorrência, a guarnição do Setor B foi acionada por determinação da Sala de Operações do 25º BPM e seguiu até a Estrada Antenor Cardoso da Fonseca. No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido agredida com socos pelo companheiro, de 39 anos.

A mulher já estava recebendo atendimento no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos e apresentava ferimentos no rosto, com um curativo na região do supercílio esquerdo. Após o atendimento médico inicial, a equipe policial acompanhou a vítima até a residência do casal, onde localizou o acusado, apontado como autor das agressões.

Diante dos relatos e dos indícios apresentados, ambos foram conduzidos à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e, posteriormente, encaminhados à 126ª DP. A vítima também foi levada ao IML para a realização do exame de corpo de delito.

Após análise da autoridade policial, foi registrado boletim de ocorrência e o agressor permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.