Confusão@radacalisto
De acordo com relatos de testemunhas, o estabelecimento ficou completamente lotado ao longo do dia, o que dificultou a circulação e aumentou a disputa por produtos em oferta. Discussões e desentendimentos foram registrados em diferentes pontos da loja.
Durante o tumulto, um homem arremessou um cooler contra outro cliente, que tentava tomar à força um produto das mãos de uma mulher. A cena chamou a atenção de quem estava no local e contribuiu para o clima de tensão.
As imagens foram registradas pelo jornalista e influenciador digital de Cabo Frio, Rada Calisto, e passaram a circular nas redes sociais, gerando repercussão entre moradores da cidade e da região. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou registro de ocorrência policial relacionada ao caso.
