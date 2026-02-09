Confusão - @radacalisto

Publicado 09/02/2026 14:57

Cabo Frio - Uma grande confusão foi registrada em um atacadista de Cabo Frio durante um dia de promoções que atraiu dezenas de consumidores neste final de semana. A movimentação intensa no local acabou gerando tumulto, empurra-empurra e agressões entre clientes.



De acordo com relatos de testemunhas, o estabelecimento ficou completamente lotado ao longo do dia, o que dificultou a circulação e aumentou a disputa por produtos em oferta. Discussões e desentendimentos foram registrados em diferentes pontos da loja.



Durante o tumulto, um homem arremessou um cooler contra outro cliente, que tentava tomar à força um produto das mãos de uma mulher. A cena chamou a atenção de quem estava no local e contribuiu para o clima de tensão.



As imagens foram registradas pelo jornalista e influenciador digital de Cabo Frio, Rada Calisto, e passaram a circular nas redes sociais, gerando repercussão entre moradores da cidade e da região. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou registro de ocorrência policial relacionada ao caso.