AcidenteReprodução

Publicado 09/02/2026 14:54

Cabo Frio - Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (8) no Largo Santo Antônio, no sinal da subida da Ponte Feliciano Sodré, no Centro de Cabo Frio. Dois carros colidiram e, com o impacto, um dos veículos acabou capotando.



Segundo as primeiras informações, apesar do susto, não houve vítimas fatais. As pessoas envolvidas sofreram apenas ferimentos leves. No carro que capotou, duas pessoas ficaram presas no interior do veículo. Uma mulher conseguiu sair sozinha após o acidente, enquanto o motorista permaneceu preso.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou utilizar equipamentos específicos para abrir o parabrisa do veículo e realizar o resgate do condutor. Após o atendimento, ele foi retirado consciente e apresentava apenas ferimentos leves.



O trânsito ficou parcialmente afetado durante o atendimento da ocorrência, sendo normalizado após a retirada dos veículos. As causas do acidente não foram informadas.