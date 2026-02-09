Carreta do Trabalhador - Reprodução

Carreta do TrabalhadorReprodução

Publicado 09/02/2026 15:04

Cabo Frio - A Carreta do Trabalhador estará em Cabo Frio nesta quarta-feira (11), com atendimento ao público das 9h às 14h, na Avenida Independência, nº 1075, em frente ao Centro Empresarial Tamoios.



A ação reúne, em um único local, serviços nas áreas de emprego, renda, documentação, previdência e qualificação profissional. O atendimento é aberto à população.



Entre os serviços da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (SETRAB) estão o Balcão de Empregos, atendimento a Pessoas com Deficiência por meio do Núcleo Estadual de Apoio ao Deficiente (NEAD) e orientações do INSS, como requerimento do BPC/LOAS, aposentadoria por tempo de serviço e abono salarial.



O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) participa com serviços de seguro-desemprego, abono salarial, registro profissional, RAIS, CAGED, Carteira de Trabalho Digital, reset de senha do gov.br e seguro-desemprego do pescador.



O Detran-RJ realiza emissão da segunda via do RG. A Fundação Leão XIII oferece isenção de taxas para certidões de nascimento, casamento e óbito. O CIEE disponibiliza vagas para Jovem Aprendiz.



A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) presta atendimento nas áreas de gestão de pessoas, inspeção escolar, matrícula em escolas estaduais e ouvidoria. A Firjan participa com informações sobre cursos de qualificação profissional.



A ação integra iniciativas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda voltadas à oferta de serviços públicos em diferentes municípios.



Serviço

Carreta do Trabalhador – Cabo Frio

Quarta-feira (11)

Das 9h às 14h

Avenida Independência, nº 1075 – em frente ao Centro Empresarial Tamoios