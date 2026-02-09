Homem de 22 anos é preso - Reprodução/PM

Homem de 22 anos é preso Reprodução/PM

Publicado 09/02/2026 17:17

Cabo Frio - Um homem de 22 anos foi preso na manhã deste domingo (8) durante uma ação de patrulhamento da Polícia Militar no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 11h50, na Rua Dimas Teixeira.

De acordo com a PM, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando abordaram um indivíduo em atitude suspeita. Durante a abordagem, o homem informou nomes diferentes, o que levantou a desconfiança da equipe.

Após consulta por meio do sistema de biometria facial disponível no Portal da PMERJ, os policiais confirmaram a verdadeira identidade do suspeito e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. A ordem judicial é referente aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O elemento foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o mandado foi cumprido e ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.