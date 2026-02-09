Homem de 22 anos é preso Reprodução/PM
Foragido da Justiça é capturado pela PM durante patrulhamento em Cabo Frio
Elemento tinha mandado de prisão por tráfico e associação ao tráfico e foi preso no bairro Jardim Esperança
Homem é preso por furto em loja no Centro de Cabo Frio
Suspeito foi abordado durante patrulhamento e confessou ter levado produtos de uma unidade das Lojas Americanas
Carreta do Trabalhador oferece serviços de emprego e documentação em Cabo Frio nesta quarta-feira (11)
Atendimento reúne vagas de trabalho, orientações previdenciárias e serviços de documentação em um único local
Grande promoção provoca tumulto e agressões em atacadista de Cabo Frio
Um dos envolvidos chegou a arremessar um cooler contra outro cliente durante a confusão
Capotamento após colisão entre carros deixa feridos no Centro de Cabo Frio
Acidente aconteceu na noite de domingo (8), no Largo Santo Antônio, próximo à subida da Ponte Feliciano Sodré
Prefeitura de Cabo Frio divulga programação de shows do Carnaval em Tamoios
Palco na Praia de Unamar terá cinco dias de shows e DJ agitando moradores e turistas
