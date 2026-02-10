Inauguração da primeira base do BPTur - Rádio RCFM

Rádio RCFM

Publicado 10/02/2026

Cabo Frio - Cabo Frio passou a sediar, a partir desta terça-feira (10), a primeira base do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) do município. A unidade foi inaugurada na Praça do Moinho, no bairro do Peró, como resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Militar. Na mesma solenidade, também foi realizada a reinauguração da Base Operacional da Guarda Civil Municipal no bairro.



O espaço passou por obras de reforma e ampliação executadas pelo governo municipal, com intervenções como troca de piso, pintura e instalação de novo mobiliário. As adequações permitem a atuação integrada do BPTur e da Guarda Civil Municipal no mesmo prédio, com entradas independentes, além de oferecer melhores condições de trabalho aos agentes e atendimento mais eficiente à população e aos visitantes.



Durante a inauguração, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, destacou que a implantação da base faz parte de um conjunto de investimentos realizados pelo município na área de segurança pública, especialmente em períodos de maior fluxo turístico, como o Carnaval.



“Cabo Frio tem investido muito em segurança, em tecnologia e na ampliação do efetivo. A prefeitura paga para aumentar o número de policiais militares por meio do Proeis, reforça a Polícia Civil com o RAS e amplia o efetivo da Guarda Civil Municipal. Agora, trazemos para o Peró o BPTur, com policiais poliglotas, preparados para receber bem o turista e, ao mesmo tempo, garantir a segurança dos moradores”, afirmou.



Segundo o prefeito, a instalação da base no Peró também permite uma redistribuição estratégica do efetivo policial em outras regiões da cidade. “Com a chegada do BPTur, liberamos o efetivo que atuava aqui para reforçar a segurança em outros pontos. Parte desse destacamento vai para Tamoios, aumentando a presença policial no segundo distrito”, explicou.



Além do reforço humano, Dr. Serginho ressaltou o investimento em tecnologia, como o uso de drones de última geração para monitoramento e apoio às ações de segurança. “Estamos utilizando drones com reconhecimento facial para ampliar o monitoramento em áreas estratégicas, como o Peró, Praia do Forte e Tamoios”, disse.



O secretário de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, destacou que a implantação da base do BPTur gera efeitos imediatos na segurança, especialmente em cidades com forte vocação turística como Cabo Frio. Segundo ele, o reforço de equipamentos públicos e de policiamento impacta não apenas o município, mas todo o estado.



“Especificamente em Cabo Frio, destinamos uma unidade com trabalho voltado para o turismo, respeitando a vocação do município e a sua importância no cenário estadual da atividade turística. Em conjunto com a prefeitura e com as ações de ordenamento urbano que vêm sendo desenvolvidas, reforçamos esse cordão de segurança, mostrando para o morador e para o turista que essa é uma região segura para quem trabalha, se diverte e visita a cidade”, afirmou.



O coronel Menezes também anunciou que Cabo Frio será contemplada com o aumento gradual do efetivo policial ao longo de 2026, a partir do mês de março. “Estamos formando quatro mil novos policiais em todo o estado, uma decisão importante que dobrou o número inicialmente previsto no concurso. Esse reforço será percebido gradualmente pela população, com mais policiais nas ruas e aumento da sensação de segurança”, completou.



A comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, coronel Andréia, explicou que o BPTur possui uma atuação especializada, sem deixar de atender às demandas da população local. “Os policiais do batalhão passam por treinamentos específicos, cursos e palestras voltados para o atendimento ao turista, seja ele nacional ou internacional. Ao mesmo tempo, continuam atuando normalmente em ocorrências que envolvam os moradores da cidade”, esclareceu.



Ainda de acordo com a comandante, novas entregas estão previstas para a área de atuação do 25º BPM ao longo do ano. “A Polícia Militar tem uma série de avanços planejados, incluindo reforço de efetivo e novas viaturas. O 25º Batalhão será contemplado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar com essas entregas”, afirmou.



A escolha do Peró para sediar a primeira base do BPTur levou em consideração o perfil do bairro como uma das principais regiões turísticas do município, com grande circulação de moradores e visitantes durante todo o ano. O local abriga duas praias certificadas com o selo internacional Bandeira Azul — Praia do Peró e Ponta do Peró —, reconhecimento concedido a áreas que atendem a critérios de qualidade ambiental, segurança e gestão.



Para o secretário municipal de Turismo, Davi Barcelos, a implantação do BPTur está diretamente ligada à estratégia de fortalecimento do turismo, especialmente o internacional. “Desde o início do ano, intensificamos a promoção de Cabo Frio no mercado internacional, principalmente na Argentina. Era fundamental sinalizar ao turista que a cidade está cada vez mais acolhedora e segura. O BPTur vem ao encontro desse objetivo, com policiais preparados para atender o visitante estrangeiro”, destacou.



O secretário também ressaltou que a presença do batalhão contribui para melhorar a experiência do turista nacional. “Cabo Frio tem uma forte vocação para o turismo rodoviário. A sensação de segurança, aliada ao ordenamento das praias, vias e bairros, cria uma ambiência mais organizada para quem visita e para quem mora aqui”, afirmou.



A inauguração da base do BPTur também se soma às ações de mobilidade urbana previstas para a alta temporada. O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge, explicou que regiões fora do centro, como o Peró, exigem atenção especial devido ao aumento expressivo do fluxo de veículos.



“Estamos implantando intervenções inéditas, com mudanças de sentido e reforço da sinalização em pontos estratégicos, como a ponte da Gamboa e o portal do Peró. A expectativa é de que mais de 700 mil veículos passem pela Via Lagos durante o Carnaval”, disse.



A base do BPTur no Peró também dará suporte ao policiamento turístico em municípios vizinhos, como Arraial do Cabo e Armação dos Búzios, fortalecendo a atuação integrada na Região dos Lagos.



A solenidade contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, entre elas o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira; o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), coronel Marco Andrade; o comandante do BPTur, tenente-coronel Wagner Luiz Ferreira Marques; o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho; e o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Ângelo Amaral, além da Banda da Polícia Militar e de tropa formada do 25º BPM.