Publicado 10/02/2026 15:11

Cabo Frio - A primeira creche em tempo integral do distrito de Tamoios, em Cabo Frio, anunciada em fevereiro de 2024, segue sem conclusão e está atualmente em auditoria administrativa. A apuração foi aberta para analisar aspectos técnicos, financeiros e contratuais relacionados à execução da obra, que permanece com os trabalhos paralisados.



À época do anúncio, feito nas redes sociais pela então prefeita Magdala Furtado, a previsão era de que a unidade fosse inaugurada nos meses seguintes, o que não ocorreu. Ao longo de 2024, os prazos chegaram a ser prorrogados, mas, mesmo com a ampliação do cronograma, a creche não foi concluída.



A obra, localizada no Loteamento Verão Vermelho, tinha como objetivo atender cerca de 140 crianças. Em agosto de 2024, parte da estrutura, composta por paredes em PVC, cedeu durante uma ventania. Após o episódio, os serviços não avançaram e o canteiro passou a registrar paralisações frequentes.



O contrato para a construção da unidade foi firmado no valor global de R$ 5.869.799,28 com a empresa Kadima Construções, sediada no Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, foram pagos à empresa R$ 1.990.386,15 ao longo do ano de 2024.



Em fevereiro de 2025, o vereador Geovani Ratinho (Pode) apresentou a Indicação nº 0257/2025, solicitando a retomada das obras da creche. O pedido foi aprovado em plenário pela Câmara Municipal e encaminhado ao Executivo. De acordo com a Casa Legislativa, a indicação seguiu o trâmite regimental padrão e foi enviada às secretarias competentes.



Em resposta, a Prefeitura informou que a demanda foi direcionada para análise da viabilidade técnica, financeira e orçamentária. Após o recebimento da resposta oficial, a indicação foi arquivada, conforme o procedimento administrativo padrão da Câmara. O Legislativo destacou que o arquivamento não representa rejeição ou encerramento do tema, mas apenas a conclusão do rito administrativo.



Em nota, a Kadima Construções afirmou que a execução da obra foi interrompida após a identificação de divergências técnicas entre os projetos básicos disponibilizados no processo licitatório e as condições reais do terreno. Segundo a empresa, as inconsistências foram constatadas por meio de levantamentos topográficos e sondagens realizadas no início dos serviços.



A construtora informou que comunicou formalmente a Administração Municipal, apresentou estudos técnicos, memoriais e propostas de adequação para revisão de soluções técnicas e da planilha contratual, com o objetivo de garantir a segurança e a viabilidade estrutural da obra. De acordo com a empresa, a continuidade dos trabalhos depende da formalização de um aditamento contratual, que ainda não foi concluído pela Prefeitura.



A Kadima declarou ainda que não recebeu valores por serviços não executados e que há saldo contratual vinculado às etapas que dependem da regularização administrativa. A empresa afirmou ter interesse na conclusão do empreendimento e condições técnicas e operacionais para retomar imediatamente os trabalhos após a formalização do aditivo.



Já a Prefeitura de Cabo Frio informou que o contrato está em processo de auditoria administrativa, envolvendo a apuração de aspectos técnicos, financeiros e contratuais da execução, incluindo o método construtivo adotado e os impactos à estrutura instalada. Segundo o município, eventuais apontamentos administrativos ou a adoção de medidas sancionatórias somente poderão ser definidos após a conclusão da auditoria, respeitando os trâmites legais.



A administração municipal destacou ainda que a guarda do terreno e da estrutura existente está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e que todas as decisões relacionadas à obra serão tomadas com base em critérios técnicos, legais e no interesse público.



*Com informações do G1.