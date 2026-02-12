Moto é furtada - Reprodução

Publicado 12/02/2026 15:36

Cabo Frio - Uma motocicleta foi furtada na tarde desta quarta-feira (11), por volta das 16h, na Avenida Marlim, em frente à Praça do Romário, na Ogiva, em Cabo Frio.



De acordo com o proprietário, a moto – uma XRE preta com bege – estava estacionada em frente à residência enquanto ele cortava a grama do quintal. Durante esse intervalo, um homem atravessou a rua e levou o veículo.



“Eu estacionei a moto em frente de casa porque estava cortando grama para poder tirar a grama. Nesse meio tempo, o rapaz atravessou a rua e levou”, relatou.



Câmeras de segurança de vizinhos registraram o momento em que o suspeito passa com a motocicleta. Imagens de uma câmera de um comerciante que vende gás mostram o homem seguindo pela região do Jacaré e virando em direção à Boca do Mato, São Pedro da Aldeia e bairros próximos. Há também a possibilidade de ele ter seguido para a Ponta do Ambrósio.



O proprietário informou que já esteve na delegacia, onde registrou o Boletim de Ocorrência, e que pretende utilizar um dia de folga para buscar novas imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar o autor do crime.



Sem seguro para o veículo, ele agora deposita esperança na recuperação da moto. Quem tiver informações que possam ajudar na localização da motocicleta pode procurar a delegacia mais próxima ou entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190.