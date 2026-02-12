Carteira de Trabalho - Reprodução

Carteira de TrabalhoReprodução

Publicado 12/02/2026 17:28

Cabo Frio - O balanço do programa “Emprego Já!”, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, aponta 143 empresas ativas na plataforma entre os dias 1º e 7 de fevereiro.

No período, 58 novas vagas foram abertas e 44 profissionais cadastraram currículos no sistema. O portal reúne atualmente 701 vagas de ampla concorrência e 11 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), distribuídas em áreas como construção civil, prestação de serviços, estética, indústria e comércio.

As funções com maior número de vagas são:

Vendedor(a): 59

Operador(a) de Caixa: 43

Operador(a) de Loja: 40

Auxiliar de Produção: 32

Açougueiro: 22

O programa também disponibiliza atendimento por WhatsApp, pelo número (22) 99832-2974. Na última semana, foram realizados 53 atendimentos para esclarecimento de dúvidas, atualização de currículos e apoio a setores de Recursos Humanos de empresas.