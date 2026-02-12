Carteira de TrabalhoReprodução
Programa "Emprego Já!" reúne 143 empresas e disponibiliza 712 vagas em Cabo Frio
Plataforma registra 58 novas vagas e 44 cadastros de currículos entre 1º e 7 de fevereiro
Cabo Frio recebe 66ª edição do torneio de e-sports com disputas de League of Legends, Counter-Strike e jogos de luta
Competições começam em 28 de fevereiro e seguem até o fim de março, com inscrições abertas e entrada gratuita ao público
Moto é furtada em plena luz do dia no bairro Ogiva, em Cabo Frio
De acordo com o proprietário, a moto estava estacionada em frente à residência enquanto ele cortava a grama do quintal. Durante esse intervalo, um homem atravessou a rua e levou o veículo.
Cabo Frio deve receber 650 mil visitantes no Carnaval, 30 mil a mais que em 2025
Na rede hoteleira, a taxa de ocupação já atinge 78%, com expectativa de crescimento nos próximos dias, impulsionada pela previsão de melhora no tempo
Bloco Alternativo Resistência leva alegoria e dança afro-brasileira ao Carnaval de rua de Cabo Frio
A concentração acontece a partir das 8h, nas Palmeiras. A saída está marcada para as 9h, seguindo pelo canal até o bairro do Siqueira
Polícia Civil prende homem com motocicleta roubada em Cabo Frio
Veículo sem placa chamou a atenção dos agentes durante ação preventiva no Manoel Corrêa
