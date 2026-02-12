Detro/RJ reforça fiscalizaçãoReprodução
Logo no primeiro dia de trabalho, equipes do Detro/RJ realizaram a abordagem de quase 100 veículos, resultando na emissão de dez autos de infração. Um veículo que operava de forma irregular também foi flagrado e autuado durante a fiscalização.
Em Cabo Frio, a operação conta com atuação direta no Terminal Rodoviário Alexis Novelino, onde fiscais verificam itens como condições de segurança dos veículos, funcionamento de equipamentos obrigatórios, acessibilidade para pessoas com deficiência, conservação da frota e documentação. O objetivo é garantir que passageiros que se deslocam para a Região dos Lagos tenham um transporte regular e seguro.
Além de Cabo Frio, as ações começaram com reforço nos terminais Rodoviária do Rio, Roberto Silveira e João Goulart, em Niterói, Nova Iguaçu, Itaguaí, Prefeito Francisco Torres, em Volta Redonda, e Leonel Brizola, em Petrópolis. A operação também prevê fiscalizações volantes em pontos estratégicos de grande fluxo intermunicipal e turístico em todo o estado.
Segundo o presidente do Detro/RJ, Raphael Salgado, o período do carnaval exige atenção redobrada.
“O Carnaval é um dos momentos de maior movimentação no transporte intermunicipal. Nosso objetivo é assegurar que o sistema regular e complementar estejam em plenas condições, com equipamentos funcionando, acessibilidade e manutenção em dia. Transporte é um direito constitucional, e o Detro/RJ atua para garantir que ele seja seguro, eficiente e de qualidade para todos”, afirmou.
O diretor técnico-operacional do Detro/RJ, Danilo Menezes, destacou ainda que a fiscalização será intensificada em áreas de grandes eventos, especialmente no entorno do Sambódromo, durante os dias de desfile.
“Nos dias de folia na Sapucaí, nossas equipes estarão posicionadas nos acessos e arredores para coibir a atuação de veículos clandestinos e acompanhar a operação das linhas intermunicipais. O transporte ilegal coloca em risco passageiros e condutores, e a presença do Detro/RJ será permanente para garantir organização e segurança”, completou.
O Detro/RJ reforça que os usuários do transporte intermunicipal podem contribuir com o trabalho de fiscalização denunciando irregularidades por meio do sistema integrado de ouvidorias do Estado, o OuvERJ, disponível no portal www.rj.gov.br/ouverj. As manifestações ajudam a direcionar as ações e colaboram para um transporte mais eficiente, acessível e seguro para todos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.