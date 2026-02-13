Esquema de segurança - Ascom

Publicado 13/02/2026 15:22

Cabo Frio - Cabo Frio inicia nesta sexta-feira (13) o esquema para o Carnaval 2026, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública. A operação contará com ampliação do efetivo, atuação integrada das secretarias que compõem a estrutura da pasta e uso de tecnologia de monitoramento durante o período.



Serão 200 agentes da Guarda Civil Municipal atuando diariamente nas ruas, praias e pontos de concentração de público, na área central e em Tamoios.



A Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização atuará com 230 agentes por dia, distribuídos entre a Praia do Forte e o Foguete, do Pontal do Peró até a Praia das Conchas e em Tamoios. A Defesa Civil permanecerá em alerta durante a programação. Cerca de 40 viaturas serão utilizadas na operação.



O município instalou câmeras de segurança em pontos da cidade, como parte da implantação da Central de Monitoramento. Há equipamentos nos quatro pórticos da orla da Praia do Forte, além de câmeras nos portais de acesso, na orla e em Tamoios.



Os sistemas utilizam tecnologia de reconhecimento facial integrada às forças de segurança, com identificação de foragidos da Justiça e verificação de placas de veículos com irregularidades.



Durante o Carnaval, pontos de revista terão câmeras conectadas ao sistema. Uma van equipada com tecnologia semelhante à do caminhão-comando ficará sob responsabilidade da Guarda Civil Municipal.



O esquema inclui postos de revista com detectores de metal e fiscalização quanto à entrada de garrafas de vidro, objetos perfurocortantes e verificação de coolers. As equipes atuarão na fiscalização de flanelagem, uso de caixas de som, prática de esportes com bola nas praias e outras condutas relacionadas à ordem pública.



Haverá distribuição de pulseiras de identificação para crianças nas praias do Forte e do Peró, patrulhamento preventivo e fiscalização no mar em relação a embarcações e motos aquáticas. Estão previstas ações de orientação e controle voltadas às dunas, áreas ambientalmente sensíveis e praias com selo Bandeira Azul.



A Patrulha Maria da Penha participará da operação com ações de enfrentamento à violência contra a mulher, distribuição de material informativo e divulgação do canal 153 da Guarda Civil Municipal e demais canais oficiais.



“A proposta é assegurar um Carnaval organizado, seguro e harmonioso para moradores e turistas, com presença efetiva do poder público e trabalho coordenado das equipes que estarão nas ruas ao longo de toda a festa”, finalizou o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho.

