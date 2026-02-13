Colar roubado - Reprodução

Publicado 13/02/2026 15:15

Cabo Frio - Um homem passou por momentos de tensão durante a madrugada desta quinta-feira (12) ao ser assaltado dentro de um bar localizado na Avenida Henrique Terra, em Cabo Frio. O crime aconteceu por volta das 2h45, na véspera do início da programação oficial de Carnaval no município, e resultou no roubo de joias avaliadas em cerca de R$ 34 mil.



Segundo relato da vítima, ele estava sentado de costas para a rua quando foi surpreendido por um criminoso que puxou com força os cordões de ouro que ele usava no pescoço. Ao tentar se defender com uma cadeira, o homem levou um susto ainda maior: o assaltante efetuou um disparo para o alto, causando pânico entre as pessoas presentes no local.



Apesar do valor levado, o prejuízo poderia ter sido maior. Um anel de ouro usado pela vítima não foi roubado.



Uma viatura da Polícia Militar que estava nas proximidades foi acionada, mas o autor não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cabo Frio, e a vítima suspeita que o assalto tenha sido parte de uma ação coordenada, devido à forma como ocorreu.



O episódio se soma a outros registros de crimes na região nesta semana. Um trabalhador teve a bicicleta furtada enquanto atuava em uma churrascaria, e, assim como no caso do bar, o suspeito não foi detido.



A Polícia Militar informou que o patrulhamento na área foi reforçado, especialmente diante da aproximação do Carnaval, período em que o movimento nas ruas aumenta.



*Com informações de Ludmila Lopes/G1.