Bloco Parókia - Reprodução

Publicado 13/02/2026 16:25

Cabo Frio - A sexta-feira (13) será de sorte e muita animação no Parókia. Na abertura oficial do Carnaval em Cabo Frio, o bloco, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do município, se une ao tradicional Bloco Discaralha para promover o Discarókia, marcando o último ensaio da temporada.



A união das duas agremiações, que já é conhecida e amada na cidade, promete levar muita folia à Rua Jorge Lóssio, na esquina com o Corpo de Bombeiros, a partir das 19h. A presidente do bloco Parókia, Fernanda Carriço, falou sobre o que podemos esperar do evento:



“Hoje começamos oficialmente o nosso Carnaval e estamos muito animados, cheios de amor e harmonia para a nossa família paroquiana. Esperamos todos para uma noite inesquecível. E desejo a todos um excelente Carnaval com muita paz, harmonia e amor”, destaca.



A expectativa é de casa cheia, por isso, o presidente do Discaralha, Baby Tardelli, orienta: “Cheguem cedo porque vai estar bombando! Só não tragam cerveja em garrafa de vidro, porque o segurança não vai deixar entrar, hein? Esperamos todos vocês lá!”, convida o representante do bloco, que completa 24 anos de história em 2026.



O Discarókia fecha a temporada de ensaios do Parókia para o Carnaval de 2026. Após o evento, será a hora de curtir o desfile oficial, marcado para o próximo domingo (15), a partir das 17h, e na terça-feira de Carnaval (17), acontece o famoso “Concentra, Mas Não Sai”, também a partir das 17h. A concentração é sempre na Rua Jorge Lóssio, nº 297, na esquina com o Corpo de Bombeiros.



Neste ano, os eventos da agremiação mais antiga e amada de Cabo Frio contam com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do Edital Folia RJ 2026 Nº 10/2025 — Bloco Nas Ruas RJ 2026.



Confira os detalhes da programação:



- 13/02 (sexta-feira), a partir das 19h: Mega ensaio “Discarókia”

- 15/02 (Domingo de Carnaval), a partir das 17h: Desfile Oficial

- 17/02 (terça-feira de Carnaval), a partir das 17h: Concentra, Mas Não Sai