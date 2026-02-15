Arena Kids - Reprodução

Publicado 15/02/2026 22:03

Cabo Frio - O Carnaval 2026 em Cabo Frio começou com programação para todos os públicos, e as crianças ganharam atenção especial com a abertura das Arenas Kids. No sábado (14), os espaços receberam os primeiros pequenos foliões com uma tarde inteira de brincadeiras, oficinas criativas, atividades recreativas e música, em ambientes planejados para garantir diversão com segurança.



Na Orla das Palmeiras, um dos pontos exclusivos para o público infantil, a garotada aproveitou brinquedos infláveis, futebol de sabão, escorregadores, totó, pula-pula e outras atrações. As oficinas de adereços estimularam a criatividade, enquanto a trilha sonora ajudou a criar o clima de carnaval para toda a família.



Para os pais, a proposta representa a chance de viver a folia de forma tranquila e compartilhada. Moradora da região, Déborah Carvalho levou a filha Luísa, de 9 meses, e destacou a importância do espaço. “É muito legal esse espaço que vocês estão proporcionando para as crianças e para a família. A gente que mora pertinho corre para cá porque sabe que é um lugar atrativo e, principalmente, seguro. Estamos gostando demais e as crianças estão curtindo bastante”, afirmou.



Quem também aprovou foi Suiene Campos, moradora do Parque Burle e mãe de Theo, de 2 anos. “É muito importante estar aqui, em um ambiente onde a gente consiga trazer nossos filhos, brincar com moderação e aproveitar a família”, disse.



A programação infantil continua neste domingo (15), quando acontece, às 18h, o tradicional Bloco Brincareta, na Estação Palmeiras. O desfile é conhecido pelos bonecos gigantes que homenageiam personalidades da cidade e costuma reunir moradores e visitantes.



As Arenas Kids funcionam diariamente até terça-feira (17), sempre a partir das 16h, na Orla das Palmeiras; na Praça do Moinho, no Peró; na Praça de São Cristóvão; e na praça atrás do Shopping UnaPark, em Tamoios. A cada dia, uma atração especial anima o público infantil: neste domingo tem Tia Peketita; na segunda-feira (16), Aprendizagem Acolhida; e na terça-feira (17), Tia Jane. A partir das 18h, todas as arenas recebem apresentações musicais, com dois shows por dia.



Além da programação voltada às crianças, o Carnaval 2026 em Cabo Frio conta com blocos de rua, seis Estações da Folia, trios elétricos e shows gratuitos em diferentes bairros. As atividades seguem até o encerramento oficial da festa, reforçando o clima de celebração, convivência familiar e acesso democrático ao lazer durante o período carnavalesco.