Homem é flagrado furtando fios Reprodução/Câmera de segurança
Nas imagens, é possível ver o suspeito no local com um alicate na mão, manipulando a fiação. A ação ocorre nas primeiras horas do dia, quando o movimento na rua ainda é reduzido, o que pode ter facilitado a prática do crime.
Segundo relatos de moradores, o furto de fios tem sido recorrente no bairro, provocando prejuízos e transtornos, como quedas de energia e danos à infraestrutura. A comunidade pede a divulgação das imagens para tentar identificar o homem e coibir novas ocorrências.
Informações que possam ajudar na identificação do suspeito podem ser repassadas à delegacia da área ou à Polícia Militar, pelo 190.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.