Homem é flagrado furtando fios - Reprodução/Câmera de segurança

Homem é flagrado furtando fios Reprodução/Câmera de segurança

Publicado 13/02/2026 17:42

Cabo Frio - Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando fios na Rua Belo Horizonte, no bairro Palmeiras, em Cabo Frio. O crime aconteceu no último domingo, por volta das 6h da manhã, e gerou revolta entre moradores da região.



Nas imagens, é possível ver o suspeito no local com um alicate na mão, manipulando a fiação. A ação ocorre nas primeiras horas do dia, quando o movimento na rua ainda é reduzido, o que pode ter facilitado a prática do crime.



Segundo relatos de moradores, o furto de fios tem sido recorrente no bairro, provocando prejuízos e transtornos, como quedas de energia e danos à infraestrutura. A comunidade pede a divulgação das imagens para tentar identificar o homem e coibir novas ocorrências.



Informações que possam ajudar na identificação do suspeito podem ser repassadas à delegacia da área ou à Polícia Militar, pelo 190.