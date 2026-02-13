Bloco DiCabo a Rabo - Reprodução

Publicado 13/02/2026 18:13

Cabo Frio - O Bloco DiCabo a Rabo promete transformar as ruas de Cabo Frio em um grande arrasta-pé neste carnaval. Ao som do autêntico forró pé de serra, o grupo leva para a Praça Gentil Gomes de Faria uma celebração marcada por dança, alegria e valorização da cultura popular. Com repertório que reúne clássicos do gênero e a vibração contagiante dos festejos de fevereiro, o bloco convida moradores e visitantes a ocuparem o espaço público na quarta-feira de cinzas (18), a partir das 17h, em um encontro de música, convivência e tradição.



Mais do que uma apresentação, o DiCabo a Rabo se firma como um movimento de valorização da identidade cultural e da diversidade musical no carnaval

cabo-friense, reforçando o forró como linguagem potente de festa e pertencimento.

A cada edição, o bloco reafirma seu compromisso com a cultura popular e com a construção de um carnaval aberto, democrático e acessível, onde a rua vira palco e a cidade vira roda de dança.



O bloco nasceu em 2019, em Cabo Frio, “da inquietação de um grupo apaixonado por forró durante o carnaval” e, desde então, transforma a rua em um grande encontro para celebrar o forró pé de serra e a miscigenação cultural fluminense. “A primeira apresentação aconteceu de forma espontânea, aproveitando o intervalo da bateria de um bloco na Praça da Bandeira, quando o grupo trouxe o forró de volta ao carnaval local”, conta Rogéria Sena, diretora do bloco.



A atuação do DiCabo a Rabo vai além do calendário de fevereiro. O bloco mantém uma agenda contínua de encontros e ensaios abertos, todas as terças-feiras, na Praça da Cidadania, reunindo visitantes, músicos e amantes do gênero em uma vivência coletiva que fortalece a coesão do grupo e a alegria característica do forrobodó. Quem quiser começar a tocar algum instrumento ou se aproximar do universo do forró pode participar: é gratuito e aberto a todas as pessoas.



Com essa presença permanente na cidade, a missão do bloco transcende as fronteiras do carnaval, reafirmando o compromisso de manter viva a tradição do forró pé de serra como celebração popular, acessível e feita em diálogo direto com a comunidade.



Este ano, o Bloco DiCabo a Rabo conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio, com o patrocinio do Studio Lulo e do RSF aparelhos auditivos.



Serviço



Evento: Apresentação do Bloco DiCabo a Rabo

Data: 18 de fevereiro de 2026 (Quarta-feira de Cinzas)

Horário: a partir das 17h

Local: Praça Gentil Gomes de Faria

Cidade/UF: Cabo Frio (RJ)

Entrada: gratuita (evento em espaço público)