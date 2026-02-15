Cinco homens foram conduzidos à delegacia - Reprodução/PM

Publicado 15/02/2026 21:57

Cabo Frio - Cinco homens foram conduzidos à delegacia na tarde de sexta-feira (13) durante uma ação da Guarda Civil Municipal, após denúncia de flanelagem irregular na Rua Elpídio Barbosa dos Santos, no bairro Passagem, em Cabo Frio.

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) para apurar a ocorrência. No local, os agentes constataram que os envolvidos discutiam a organização das vagas de estacionamento e a divisão dos valores cobrados dos motoristas.

Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado. Como os cinco homens não portavam documento de identificação, foi solicitado apoio do Grupamento Operacional de Praia (GOP). Em seguida, eles foram encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) para averiguação, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública reforça que a prática de flanelagem irregular pode resultar em condução à delegacia e orienta a população a denunciar situações semelhantes pelo telefone 153, canal direto da Guarda Civil Municipal.