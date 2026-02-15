Cinco homens foram conduzidos à delegacia Reprodução/PM
Flanelagem irregular leva cinco homens à delegacia em Cabo Frio
Abordagem da Guarda Municipal ocorreu após denúncia no bairro Passagem e contou com apoio do GOP
Bloco DiCabo a Rabo leva o forró pé de serra para incendiar o Carnaval de Cabo Frio
Evento acontece na quarta-feira de cinzas (18), a partir das 17h, na Praça Gentil Gomes de Faria, uma celebração marcada por dança, alegria e valorização da cultura popular
Homem é flagrado furtando fios no bairro Palmeiras, em Cabo Frio
Nas imagens, é possível ver o suspeito no local com um alicate na mão, manipulando a fiação
Bloco Parókia encerra temporada de ensaios com o "Discarókia" nesta sexta (13), em Cabo Frio
A união das duas agremiações promete levar muita folia à Rua Jorge Lóssio, na esquina com o Corpo de Bombeiros, a partir das 19h
Trânsito em Cabo Frio passa por ajustes para o Carnaval 2026
Prefeitura implanta interdições e mudanças viárias para reforçar a segurança e a organização na Praia do Forte e em Tamoios
Homem é assaltado em bar de Cabo Frio e perde R$ 34 mil em joias
Criminoso fugiu após disparo; polícia reforça patrulhamento na região antes do Carnaval
