Bloco Carnagay celebra diversidade em sua 22ª edição nesta segunda-feira (16) em Cabo Frio
Concentração começa às 14h na Duna Boa Vista, com expectativa de 20 mil pessoas; desfile terá trio elétrico, DJs e apresentações de drag queens pela orla
Centro de Operações Móvel começa a operar e reforça segurança no Carnaval 2026 em Cabo Frio
Nova van da Guarda Civil integra sistema de monitoramento em tempo real e amplia a atuação das forças de segurança durante a folia
Sábado (14) de Carnaval leva multidão à Praia do Forte e movimenta Tamoios, em Cabo Frio
Shows, blocos e trios elétricos animaram diferentes pontos da cidade e mantiveram foliões nas ruas durante todo o dia
Tecnologia reforça segurança e resulta em prisões no início do Carnaval em Cabo Frio
Sistema móvel integrado a câmeras e drones estreia na cidade, amplia monitoramento e registra prisões por extorsão já no primeiro dia de operação
Arena Kids anima famílias no Carnaval 2026 de Cabo Frio
Espaços gratuitos para crianças seguem até terça-feira (17) e reforçam a proposta de um carnaval seguro e inclusivo; neste domingo (15), Bloco Brincareta é atração nas Palmeiras
Flanelagem irregular leva cinco homens à delegacia em Cabo Frio
Abordagem da Guarda Municipal ocorreu após denúncia no bairro Passagem e contou com apoio do GOP
