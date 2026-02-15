Bloco Carnagay - Ascom

Publicado 15/02/2026

Cabo Frio - A comunidade LGBTQIAPN+ e foliões de diferentes perfis participam, nesta segunda-feira (16), do desfile do tradicional bloco Carnagay, em Cabo Frio. Em sua 22ª edição, o evento traz como tema “O Forte é Sapatão”, em referência à Praia do Forte, um dos principais cartões-postais da cidade.

A concentração está marcada para as 14h, na Duna Boa Vista, conhecida como Duna Preta, localizada na Praia do Forte. De acordo com a organização, a expectativa é reunir cerca de 20 mil pessoas ao longo da programação.

O trio elétrico tem saída prevista para as 18h e seguirá pela orla até o Quiosque Bambu, ponto tradicional de encontro do público LGBTQIAPN+ no município. O desfile promete reunir cores, fantasias e manifestações de orgulho e celebração da diversidade.

A programação musical contará com apresentações dos DJs Lucas de Paula, Nanda Machado, Sabrina e Dieesel, com repertório que inclui axé, músicas carnavalescas e pop. Durante o percurso, também estão previstas performances das drag queens Mary Miller e Naomi, ampliando o clima festivo e artístico do bloco.

Nesta edição, o Carnagay é realizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, após ser contemplado em edital de fomento a mostras e formações artístico-culturais da Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio.

Segundo a organização, a equipe passou por treinamento voltado à acessibilidade atitudinal, com foco na promoção da igualdade e no enfrentamento de preconceitos como racismo, machismo e capacitismo. A maior parte da equipe é formada por pessoas LGBTQIAPN+, negras e mulheres, em consonância com ações afirmativas previstas na legislação federal.

Além do desfile, o bloco lançará material educativo com distribuição gratuita, incluindo um mapa de locais e empresas de Cabo Frio que informam oferecer acolhimento e ambientes considerados seguros para a comunidade LGBTQIAPN+.

O evento contará com apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Superintendência de Políticas LGBTI+ de Cabo Frio, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, reforçando a estrutura de segurança e organização para o público esperado.