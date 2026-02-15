Centro de Operações Móvel - Ascom

Centro de Operações MóvelAscom

Publicado 15/02/2026 22:20

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio colocou em operação, neste sábado (14), o Centro de Operações Móvel da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, como parte do esquema especial de segurança do Carnaval 2026. O equipamento, apresentado na Praça da Cidadania, na Praia do Forte, integra a implantação da Central de Monitoramento do município e amplia o acompanhamento das ocorrências em tempo real.



A van conta com câmeras de alta resolução, com zoom óptico de até 32 vezes, zoom digital de 16 vezes e seis megapixels, possibilitando imagens com elevado nível de detalhamento e identificação de pessoas. O sistema é integrado ao caminhão-comando da Polícia Militar, responsável pela identificação de foragidos da Justiça, fortalecendo a atuação conjunta das forças de segurança.



Segundo o prefeito Dr. Serginho, o investimento faz parte de um planejamento de modernização que vai além do período de festas. Ele destacou que a proposta é consolidar uma cultura de monitoramento inteligente, com reconhecimento facial e ampliação da rede de câmeras, garantindo maior capacidade de resposta do município no dia a dia.



O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, ressaltou que a iniciativa consolida uma política permanente de vigilância tecnológica. De acordo com ele, a integração entre monitoramento por drones e o Centro de Operações Móvel permite ações mais proativas, contribuindo para uma cidade mais segura, organizada e atrativa para moradores e visitantes.



Já o inspetor-geral da Guarda Civil, Ângelo Amaral, enfatizou a vantagem operacional do novo equipamento. Para ele, o recebimento de informações instantâneas e direcionadas facilita decisões rápidas e estratégicas nas ruas, aumentando a eficiência da corporação em situações críticas.



De forma itinerante, a van seguirá por pontos estratégicos neste domingo (15), incluindo Tamoios e Peró, ampliando a cobertura tecnológica da Secretaria de Segurança e Ordem Pública. A previsão é que, em breve, o equipamento esteja totalmente integrado às câmeras já existentes e às que ainda serão instaladas em diferentes regiões de Cabo Frio.



O investimento se soma a outras ações previstas para o Carnaval, como câmeras nos pórticos do Corredor da Folia, uso de drones no monitoramento aéreo e pontos de revista em áreas estratégicas. Durante os dias de festa, a operação reúne mais de 400 agentes por dia, entre Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas e Defesa Civil, além da atuação conjunta das polícias Civil e Militar.