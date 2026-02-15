Shows, blocos e trios elétricos Ascom
Na Praia do Forte, principal ponto de concentração do Carnaval no município, a orla ficou completamente tomada por moradores e turistas. A programação incluiu apresentações nas Estações da Folia e a circulação de trios elétricos pelo circuito montado na região central. O encerramento da noite ficou por conta da cantora Bruna Reis, que comandou o trio elétrico diante de um grande público e fechou a agenda de sábado no local.
O bairro do Peró também registrou presença constante de foliões. Na Estação da Folia, o cantor Mano Jorge abriu a programação musical da noite, seguido pelo show de Felipe Secco, na Praia do Peró. A movimentação se manteve ao longo da orla, com o público acompanhando as apresentações e o trio elétrico.
Em Tamoios, segundo distrito do município, a festa ocorreu em diferentes pontos. A Avenida Beira-Mar recebeu o trio elétrico do grupo Pagodeando, reunindo foliões no circuito montado na via. Já na Praia de Unamar, o cantor Robinho se apresentou durante a noite, atraindo público para a área central da programação no distrito.
A programação do Carnaval 2026 continua neste domingo (15), com novos desfiles de blocos de rua e shows nas Estações da Folia. A agenda completa está disponível no site oficial da Prefeitura de Cabo Frio e nas redes sociais do município.
