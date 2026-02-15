Shows, blocos e trios elétricos - Ascom

Publicado 15/02/2026 22:16

Cabo Frio - O sábado (14) de Carnaval foi marcado por intensa movimentação em Cabo Frio, reunindo milhares de foliões nos principais polos oficiais da festa. Desde as primeiras horas do dia, blocos de rua desfilaram por bairros como Palmeiras, São Cristóvão, Passagem e Praia do Forte, garantindo animação contínua até a noite.



Na Praia do Forte, principal ponto de concentração do Carnaval no município, a orla ficou completamente tomada por moradores e turistas. A programação incluiu apresentações nas Estações da Folia e a circulação de trios elétricos pelo circuito montado na região central. O encerramento da noite ficou por conta da cantora Bruna Reis, que comandou o trio elétrico diante de um grande público e fechou a agenda de sábado no local.



O bairro do Peró também registrou presença constante de foliões. Na Estação da Folia, o cantor Mano Jorge abriu a programação musical da noite, seguido pelo show de Felipe Secco, na Praia do Peró. A movimentação se manteve ao longo da orla, com o público acompanhando as apresentações e o trio elétrico.



Em Tamoios, segundo distrito do município, a festa ocorreu em diferentes pontos. A Avenida Beira-Mar recebeu o trio elétrico do grupo Pagodeando, reunindo foliões no circuito montado na via. Já na Praia de Unamar, o cantor Robinho se apresentou durante a noite, atraindo público para a área central da programação no distrito.



A programação do Carnaval 2026 continua neste domingo (15), com novos desfiles de blocos de rua e shows nas Estações da Folia. A agenda completa está disponível no site oficial da Prefeitura de Cabo Frio e nas redes sociais do município.