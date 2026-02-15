Lancha afundaReprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - Uma lancha afundou na tarde deste domingo (15) em Cabo Frio. A embarcação estava com oito pessoas a bordo no momento do incidente, registrado em frente ao Clube Náutico de Cabo Frio.

De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu durante a tarde, mobilizando equipes de apoio na área. Apesar do susto, todas as oito pessoas foram resgatadas com sucesso e não houve registro de vítimas fatais.

As circunstâncias que levaram ao afundamento da lancha ainda não foram oficialmente divulgadas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes para esclarecer as causas do incidente.