Lancha afundaReprodução
De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu durante a tarde, mobilizando equipes de apoio na área. Apesar do susto, todas as oito pessoas foram resgatadas com sucesso e não houve registro de vítimas fatais.
As circunstâncias que levaram ao afundamento da lancha ainda não foram oficialmente divulgadas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes para esclarecer as causas do incidente.
