Incêndio Reprodução
De acordo com um morador que denunciou a situação, o fogo começou há algum tempo e permanece ativo, avançando pela vegetação de restinga. Ele pede apoio urgente aos órgãos ambientais e de fiscalização, além das demais autoridades competentes.
“O fogo permanece no local e está aumentando. Já tem um tempão que isso vem acontecendo e só cresce”, relatou o morador, preocupado com os impactos ambientais e o risco de o incêndio se espalhar ainda mais.
A área das dunas do Peró é considerada ambientalmente sensível, com vegetação típica de restinga e fauna diversa. Incêndios nesse tipo de ecossistema podem causar danos significativos, tanto à biodiversidade quanto à estrutura do solo.
O Secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Dias, disse que já acionou o Corpo de Bombeiros.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.