Incêndio - Reprodução

Publicado 15/02/2026 22:47

Cabo Frio - Um incêndio em área de vegetação preocupa moradores na região das dunas do Peró, em Cabo Frio. As chamas atingem uma área do Parque Estadual da Costa do Sol e, segundo relatos, seguem aumentando ao longo do tempo.



De acordo com um morador que denunciou a situação, o fogo começou há algum tempo e permanece ativo, avançando pela vegetação de restinga. Ele pede apoio urgente aos órgãos ambientais e de fiscalização, além das demais autoridades competentes.



“O fogo permanece no local e está aumentando. Já tem um tempão que isso vem acontecendo e só cresce”, relatou o morador, preocupado com os impactos ambientais e o risco de o incêndio se espalhar ainda mais.



A área das dunas do Peró é considerada ambientalmente sensível, com vegetação típica de restinga e fauna diversa. Incêndios nesse tipo de ecossistema podem causar danos significativos, tanto à biodiversidade quanto à estrutura do solo.



O Secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Dias, disse que já acionou o Corpo de Bombeiros.